Ученые выяснили, как алкоголь меняет ДНК

Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может вызвать изменения в ДНК человека, в результате которых тяга к выпивке становится еще сильнее. Так человек попадает в замкнутый круг, выбраться из которого очень сложно.

К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета (США), сообщается на сайте вуза.

- Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, ДНК может меняться таким образом, что это заставляет их жаждать алкоголя еще больше, - отметил старший автор исследования, заслуженный профессор Дипак Саркар. - Это должно помочь объяснить, почему алкоголизм является такой сильной зависимостью, разработать новые способы лечения или предотвращения наркозависимости.

Ученые сосредоточили свое внимание на двух генах, участвующих в контроле поведения при питье: PER2, влияющий на биологические часы организма, и POMC, регулирующий нашу систему реагирования на стресс.

В исследовании приняли участие несколько десятков человек. Среди них были и малопьющие, и регулярно потребляющие, и алкоголезависимые. Сравнивая эти группы, ученые обнаружили, что у последних двух оба гена изменились в результате процесса модификации под влиянием алкоголя, этот процесс называется метилированием. Также было зафиксировано снижение экспрессии генов или скорости, с которой они продуцируют белки. Эти изменения усиливаются с увеличением потребления алкоголя.

Кроме того участникам показывали различные изображения, связанные со стрессом, нейтральные или с алкогольными напитками, а затем демонстрировали пиво в натуральном виде. После этого им предлагалось попробовать напиток, в процессе чего оценивался уровень их мотивации выпить его. Ожидаемо тяга к алкоголю оказалась выше у тех, кто потребляет его чаще - они выпивали пива больше и быстрее.

Полученные результаты могут в конечном итоге помочь исследователям определить биомаркеры, такие как белки или модифицированные гены, которые могут предсказать риск для человека стать алкоголезависимым, отметил Дипак Саркар.

С полным текстом исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Кстати



Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году более трех миллионов человек умерли от вредного употребления алкоголя. Это 5 процентов всех смертей в мире. Более трех четвертей смертей, вызванных алкоголем, пришлись на мужчин. Вредное употребление алкоголя также вызвало 5,1 процента мировых заболеваний и травм.