Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока"

Болгарский газопровод будет проложен от турецкой границы до Сербии и Греции минуя Украину. Решение об этом уже приняла компания "Булгартрансгаз”.

Оценочная стоимость строительства составит 2,7 миллиарда болгарских левов (около 1,4 миллиарда евро). Причем, будущие транспортные мощности новой трубы уже забронированы в ходе аукциона двумя компаниями, имена которых пока не раскрываются.

По сообщению "Булгартрансгаза”, объемы транспортировки составят 15,8 млрд кубометров в год "на входе" в Болгарию со стороны Турции и 4 млрд кубометров "на выходе" в Сербию (а с 1 января 2021 года мощность на выходе увеличится до 11 млрд кубометров - прим. ред.).

Власти Болгарии приветствуют такое транзитное решение. Еще осенью министр энергетики республики Теменужка Петкова заявила, что "для Софии очень важно сохранить свое стратегическое место на газовой карте Европы, а также гарантировать безопасность поставок "голубого" топлива".

Выгоден проект "Турецкий поток" и для "Газпрома": через болгарскую трубу российский поставщик сможет уже с 2020 года сможет обеспечивать газом Болгарию, Грецию и Сербию, не прибегая к транзиту через Украину.

