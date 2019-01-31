Количество аварий на дорогах существенно сократилось, так же как и количество погибших в них людей. Тяжесть последствий снизилась. Но по-прежнему наблюдается рост аварий по вине водителей автобусов и рост аварий с детьми.

Госавтоинспекция подвела итоги прошлого года. Правда, пока только по оперативным данным. Уточненные данные появятся в середине февраля. Связано это с тем, что погибшим в аварии считается человек, который умер в течение месяца с момента ДТП. Пока эта цифра не уточнена.

Но даже по этим итогам можно судить, что ситуация становится лучше. В ГАИ в соответствии со стратегией безопасности дорожного движения есть прогнозные данные по аварийности. В соответствии с ними количество погибших в прошлом году должно было составить 18 288 человек. Но в реальности погибло почти на 200 человек меньше - 18 094. Это на 994 человека меньше, чем в 2017 году. Причем это происходит на фоне прироста автопарка. В прошлом году он вырос на 1,04 процента и составил 57,11 миллиона машин.

Всего же, по оперативным данным, за прошлый год зафиксировано 167 220 аварий. Что на 1,3 процента меньше, чем годом ранее. А количество погибших в них сократилось на 5,2 процента.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Владимир Баршев

На 6,2 процента сократилось количество наездов на пешеходов. Всего таких случаев зафиксировано 48 607. При этом количество погибших пешеходов сократилось на 9,4 процента и составило 5104 человека.

Примечательно, что в 2017 году у нас довольно серьезно выросло количество наездов на пешеходов на переходах. Однако в 2018 году ситуация пошла на улучшение. Количество наездов на переходах сократилось на 4,3 процента и составило 18 755 случаев. При этом количество погибших в них пешеходов сократилось на 11,6 процента и составило 950 человек.

А вот с автобусами на дорогах наблюдается прямо какая-то беда. Количество аварий с ними растет начиная с 2013 года. И прошлый год не стал исключением. Водители автобусов в прошлом году совершили 5740 ДТП. Это на 2,4 процента больше, чем годом ранее. Правда, количество погибших в таких авариях сократилось на 17,3 процента. В них погибли 268 человек.

Третий год подряд растет количество аварий, в которых страдают дети. В прошлом году количество таких случаев выросло на 1,4 процента и составило 19 861 ДТП. Правда, на 12,2 процента сократилось количество погибших в таких происшествиях детей. Всего погибли 626 человек.

Надо сказать, что с каждым годом снижается количество аварий по вине самих детей. Чаще всего дети получают травмы или погибают, когда находятся в машине в качестве пассажиров. А это говорит о том, что погибают они по вине взрослых, которым в первую очередь необходимо обеспечивать безопасность своих чад.

Количество аварий по вине нетрезвых водителей снижается уже третий год подряд. Но растет количество выявленных нетрезвых водителей автобусов

Снижается количество аварий по вине нетрезвых водителей. Всего в прошлом году таких ДТП произошло 19 625. Это на 3,1 процента меньше, чем в 2017 году. А количество погибших по вине пьяных водителей сократилось на 6 процентов. Всего в таких ДТП погибли 4524 человека.

Как сообщила корреспонденту "РГ" заместитель председателя общественного совета при министерстве транспорта Наталья Агре, такие результаты показывают, что стратегия была выбрана правильная. Тяжесть последствий по всем показателям снижается. Даже по автобусам, несмотря на прирост аварийности с ними.

- Снижение количества погибших на 994 человека - это хороший результат, - говорит Наталья Агре. - Значит, способы борьбы с аварийностью показывают свою эффективность.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Владимир Баршев

Она напомнила, что среди этих методов - разделение транспортных потоков, ужесточение требований и контроля за перевозкой детей.

Как показывает статистика, рост аварийности происходит с автобусами, принадлежащими частным лицам. Минтранс напомнил о предложении запретить возможность регистрировать автобусы категории "D" за физлицами. Нужен автобус - пусть собственник регистрируется как частный предприниматель и получает лицензию.

Также, по словам Агре, беспокоят иностранцы, которые работают водителями на тех же автобусах и в такси. У этой категории водителей также наблюдается рост аварийности. Поэтому обсуждается возможность полного запрета на работу в качестве перевозчиков пассажиров водителей, не имеющих российских водительских удостоверений.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Владимир Баршев

Кстати

"Мосгортранс" проводит проверку инцидента с пассажиркой, которая получила травмы в автобусе в Москве. Пассажирка получила ушибы, после того как ее нога попала в технологический люк, расположенный на задней площадке салона.

Женщина не получила серьезных травм, ей возместили моральный и материальный ущерб, сообщили в "Мосгортрансе". Видео, снятое очевидцами, выложили в Интернет.