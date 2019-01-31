Эксперт оценил реакцию Германии на критику США "Северного потока - 2"

Германия не сможет обойтись без российского газа, поэтому выступает против критики США проекта "Северный поток - 2". Такое мнение выразил глава центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов.

Эксперт отметил, что этот экономический проект важен и для ФРГ, и для РФ.

"Германия переживает период перестройки экономики, и канцлер Меркель заявила в Давосе о том, что без российского газа в условиях вывода немецких атомных электростанций Германия просто не обойдётся", - цитирует RT Солозобова.

Своими попытками помешать строительству "Северного потока -2", объяснил специалист, США демонстрируют намерение стать "мегарегулятором" европейского рынка газа. Если они будут контролировать до трети отрасли, то смогут стать "игроком, который определяет цены".