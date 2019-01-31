Европа продаст Ирану через посредника медикаменты и продовольствие

С помощью посреднической компании INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), что означает "инструмент в поддержку торгового обмена", Евросоюз намерен поставлять Ирану медикаменты и продовольствие в обход американских санкций, пишет портал делового журнала Fortune.

О запуске программы по торговле с Ираном было официально заявлено в четверг на полях саммита министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, информировала немецкая радиостанция NDR. Ранее о стремлении ЕС наладить торговлю с иранской стороной говорил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Компания INSTEX создана при содействии Германии, Франции и Великобритании. Управлять делами будет опытный банкир из Франкфурта-на-Майне. Ставится задача обойти американские санкции. Банки обеспечивать торговлю не могут, так как международная компания SWIFT со штаб-квартирой в Бельгии заблокировала работу с Ираном под давлением американцев.

Посредническая компания поможет в организации торговли между европейскими и иранскими компаниями, несмотря на жесткие санкции США. С помощью этого канала Иран и далее может поставлять нефть в Европу. Соответственно, европейские предприниматели обеспечат иранский рынок промышленными товарами, медикаментами и продовольствием.

По оценкам экспертов, созданием посреднической компании Европа дает сигнал Ирану не выходить из ядерной сделки. В соответствии с соглашением от 15 июля 2015 года между Тегераном и странами "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Китай, Россия и Германия), иранская сторона отказалась от ядерных амбиций в обмен на отмену санкций. В мае 2018 года США вышли из договора, заявив, что он не соответствует американским интересам. После этого Вашингтон объявил против Ирана ограничительные меры. Россия и Евросоюз выступили против американской инициативы.