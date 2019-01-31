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Рубрика: Происшествия

Героиновую модель из скандальной статьи задержали в Москве

Текст: Иван Петров
Столичные полицейские задержали 27-летнюю Анну Глазову, ставшую известной после появления в одном из сетевых СМИ скандальной публикации. В ней девушка рассказывала, что можно употреблять тяжелые наркотики на протяжении 10 лет и хорошо выглядеть - так, что никто со стороны и не догадается, что человек - героиновый наркоман. В подтверждение ее слов материал был снабжен фотосессией девушки.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, девушку задержали сотрудники отдельного батальона ДПС УВД по ЗАО. На жест инспектора, требующий остановить автомобиль, она отреагировала попыткой скрыться от полицейских. Полицейские обратили внимание, что девушка заметно волнуется, поэтому провели осмотр, в ходе которого обнаружили прозрачную баночку с веществом серого цвета. Вещество отправлено на экспертизу, предположительно, это героин, масса изъятого вещества 0,4 грамма.

В отношении задержанной в настоящее время составляется протокол об административном правонарушении по ст.6.8 КоАП РФ "незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов …".

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Кроме того, выяснилось, что девушка находилась в федеральном розыске по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков.

Ранее Анна Глазова в интервью сетевому изданию рассказала о том, как научилась полноценно жить с зависимостью и нашла поддержку у родных. Полицейские проверили текст на предмет наличия в нем информации, распространение которой по закону в России запрещено. "Было установлено, что статья содержит сведения, направленные на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В связи с этим было принято решение о блокировке этого материала, о чем проинформирован Роскомнадзор".

Через несколько дней после публикации материал была удален по требованию Роскомнадзора.

Происшествия Преступления Криминал Борьба с наркотиками
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