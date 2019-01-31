КамАЗ будет ставить на самосвалы кабину от Mercedes

В 2019 году КамАЗ запустит в серию перспективную кабину К5, которая создана на основе каркаса Mercedes-Benz Actros последнего поколения.

Первой машиной нового модельного ряда станет магистральный тягач, при этом новейшую кабину К5 будут ставить и на другие модификации, например, на строительные самосвалы.

"По аналогии с работой над предыдущей линейкой автомобилей - поколения К4, вслед за магистральниками инженеры компании приступили к разработке семейства тяжёлых самосвалов для строительного сектора, что обусловлено спросом на эти автомобили. Так, второй моделью перспективной линейки грузовиков станет самосвал КамАЗ, который лидер российского грузового машиностроения планирует вывести на рынок в конце 2020 года. В связи с этим очередная версия новой кабины К5 разработана для строительных самосвалов и, соответственно, адаптирована для работы в строительном секторе", - рассказал главный конструктор по перспективным автомобилям КамАЗа Евгений Макаров.

Прежде всего главной особенностью самосвала КамАЗ станет массивный передний бампер, выполненный из металла, и защитные решетки на фарах. Строительный самосвал построен с низкой крышей, с шириной кабины 2300 мм, что на 200 мм меньше, чем у магистрального тягача. В начальной комплектации самосвал будет идти без "спальника", за место для сна и отдыха водителя придётся доплатить.

Напомним, КамАЗ оснащается новым двигателем КамАЗ Р6, который создавался в сотрудничестве со швейцарской компанией Liebherr. 12-литровый мотор способен выдавать от 380 до 550 л.с., а его ресурс равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 тысяч км. Силовой агрегат работает в связке с немецким "автоматом" ZF Traxon.

Новый флагман построен на основе каркаса кабины от Mercedes-Benz Actros (выпускается с 2012 года). Каркас, из собственных "камазовских" заготовок, сваривают на абсолютно новом заводе "ДК Рус" (совместное предприятие Daimler AG и КамАЗ, который Камский автогигант построил в Набережных Челнах). Стоит отметить, что инвестиции в предприятие достигают 400 млн евро.

На заводе по полному циклу будут производить 55 тысяч каркасов кабин. Большую часть каркасов используют для КамАЗа, а часть - для Mercedes-Benz Actros. Локализация КамАЗа следующего поколения составит 80-85%, но в дальнейшем планируется увеличить этот процент. К слову, КамАЗ будет дешевле своего немецкого аналога на 15-20%.