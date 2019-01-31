Косачев раскритиковал решение Европарламента признать Гуаидо президентом

Признание Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы Европейским парламентом превращает его в ставленника Запада, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал РИА Новости резолюцию Европарламента, в которой депутаты объявили Гуаидо легитимным временным президентом Венесуэлы и призвали страны ЕС последовать их примеру.

Константин Косачев считает этот шаг "несомненным актом вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления", а не действиями "в поддержку демократии или прав человека". Европейские политики, заявил он, проявили "откровенное неуважение к чужим политическим реалиям", грубо навязывая народу Венесуэлы "угодных себе политиков".

"На мой взгляд, США и Западная Европа тем самым подставляют и самого Гуаидо, превращая его, по сути, в своего ставленника, а не в оппозиционера или представителя серьезных политических сил внутри страны", - резюмировал глава международного комитета СФ.