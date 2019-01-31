Стартовали продажи самой дорогой модели АвтоВАЗа Lada Vesta Sport. Новинку от тольяттинского автогиганта ждали еще в конце прошлого года. Но вышла она только сейчас и сразу приблизила продукцию отечественного автопрома к раскрученным зарубежным брендам своего класса.

И по цене она догнала конкурентные иномарки, стала самой дорогой моделью тольяттинского завода. Новинка преодолела психологический барьер в один миллион рублей.

Многие годы мы привычно относились к российским машинам как к товару второго сорта. Неказисто, но дешево. Но как-то незаметно родные бюджетные автомобили стали выходить на уровень, сопоставимый с импортными аналогами. И вот сделала прорыв на рынок модель, которая по качеству, начинке, дизайну встала вровень с известными и популярными марками. В том, что такие оценки - не преувеличение, убедился автор этих строк на тест-драйве знаковой новинки.

"Это машина для тех, кто стремится к постоянному драйву в жизни и на дороге и ищет модель со спортивным характером, сочетающую в себе богатый набор оборудования, острую управляемость, яркий и одновременно агрессивный внешний вид", - так представляет покупателю модель сам автопроизводитель.

Vesta Sport изначально сделана в максимальной комплектации Luxe. В спортивной версии есть система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. В пакет Multimedia включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла (с этим пакетом цена максимальная). В общей сложности на Lada Vesta Sport более 200 новых деталей и узлов. Спортивный и агрессивный внешний вид автомобилю придали за счет аэродинамического обвеса, заниженной на 31 мм подвески и расширенной колеи с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах.

На радиаторной решетке - объемный шильд с названием модификации Sport. Внутри модель выполнена в контрастной красно-черной гамме.

На Vesta Sport установили форсированный двигатель Lada объемом 1,8 литра с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Двигатель может максимально выдавать 145 лошадиных сил. Он комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

В общей сложности на Lada Vesta Sport более 200 новых деталей и узлов. Агрессивный внешний вид автомобилю придали аэродинамическим обвесом

Для новой модели специально разработали тормозную систему. Диаметр передних тормозных дисков увеличили.

На задней оси машины установили дисковые тормоза, что должно обеспечить уверенное торможение на высоких скоростях. Однако объявленная цена заряженной "Весты" поразила многих. В базовой комплектации она идет за 1 009 900 рублей. В максимальной - 1 045 900 рублей. Впрочем, у новинки уже есть первый покупатель. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в дилерский центр АвтоВАЗа к началу старта продаж нового спортивного седана. Для покупки он использовал сертификат на покупку первого серийного автомобиля, который ему вручил 30 августа на Московском международном автомобильном салоне президент автокомпании Ив Каракатзанис. Глава региона выбрал седан в цвете "тайфун" (серо-голубой).

В январе этого года вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек рассказывал "РГ", что проект обновленной Granta Sport находится на ранней стадии и в 2019-м выход модели в свет пока еще под вопросом. Предполагается, что заряженная Granta будет в двух кузовах - седане и хэтчбеке. Любители спортивных версий ждут, что у автомобиля появятся оригинальные бамперы, спортивные настройки подвески, особые колесные диски и другое оформление салона с новыми сидениями.

Еще у АвтоВАЗа есть довольно симпатичный концепт спортивной версии Xray. Но автомобилю в ближайшем будущем не суждено встать на конвейер. Автогигант отказался от созданий Lada Xray Sport после изучения рыночного потенциала этой машины. Он оказался недостаточным для компании. Ведь именно этот спортивный хетчбек должен был бы стать самым дорогим в линейке всей модели Lada. Также пока под вопросом выход универсала Lada Vesta SW Sport.

Компетентно

Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства "АВТОСТАТ":

- У всех автомобильных марок, представленных в массовом сегменте, обязательно есть спортивные модели - такую стратегию поведения автопроизводителю диктует рынок. Это положительно работает на имидж всех других вазовских моделей в массовом сознании потенциальных покупателей так: спортивная версия, значит, испытанная на высоких скоростях, более надежная, маневренная. У АвтоВАЗа и ранее серийно выходила спортивная Kalina, но в прошлом году вся линейка этой модели была снята с конвейера. Логично, что сейчас завод думает над созданием заряженной версии рестайлинговой Lada Granta.

Игорь Моржаретто, автообозреватель "Вести FM":

- Машина интересная. Она отличается от серийной заниженным клиренсом более мощным двигателем, и некоторыми внешними деталями, а также французской коробкой передач. К цене в миллион долго подбирались. Все автомобили подорожали в прошлом году и в начале этого. А "Веста" ничем не хуже, чем бюджетная иномарка. Были поклонники, которые вкладывали сотни тысяч рублей в обычную "Весту". Чиповали ее, делали ниже. Теперь появился такой заводской вариант.

Андрей Ломанов, автообозреватель "Наше Радио":

- Не думаю, что у машины будет высокий спрос. Мы привыкли видеть продукцию АвтоВАЗа в массовом сегменте. А сейчас, на мой взгляд, модель стоит слишком дорого. Кроме того, она не предлагается именно как спортивный автомобиль при двигателе 145 л.с. и с разгоном почти 10 сек. Хотя машину сделали красивой и агрессивной. Это скорее маркетинговый ход, привлечение внимания к бренду. Не думаю, что и на АвтоВАЗе рассчитывают на какой-то колоссальный спрос на эту модель.

Илья Огородников, главный редактор журнала "Движок":

- Стоимость Lada Vesta Sport в диапазоне 1 009 900-1 045 900 рублей - это дорого. Дороже турбированных Skoda Rapid и Polo GT, которые быстрее Lada по всем параметрам. Возможно, есть запросы от фанатов, которые готовы купить машину, несмотря на цену. А возможно, в стоимость сразу заложили будущие подорожания, которые позволят не менять цену в течение ближайшего времени.