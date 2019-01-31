Лукашенко озвучил инициативы по усилению информационной безопасности

Одним из актуальных вопросов безопасности страны белорусский лидер считает и комплексные аспекты ее информационной защиты. Новые подходы к обеспечению информационной безопасности были рассмотрены 31 января на совещании у Александра Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.

Судя по общему тону встречи, президент видит большой резерв для работы в этом политическом сегменте. "Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный", - констатировал Лукашенко. Он сообщил, что данный вопрос затрагивался и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Информационная безопасность, по мнению Лукашенко, "сегодня выдвинулась на передний план в функционировании государства. Любая - холодная или тем более горячая война - никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более масштабном, серьезном ключе эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси", - заявил глава государства.

В то же время президент дал понять, что речь идет не об усилении пропагандистской машины. "Пропагандировать нам особо не надо. А вот вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж страны - необходимо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь в интернете, мы должны уметь. Это основной вопрос", - утверждает Лукашенко. Он особо обратил внимание на слабую эффективность "в противоборстве с разного рода каналами и сайтами в интернете", хотя и признал, что профессионалов в стране хоть отбавляй. "Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать", - пояснил свой взгляд на проблему глава государства.

По его словам, назрел вопрос о создании организации, которая станет оценивать рейтинги СМИ. Главное, по мнению президента, чтобы "ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке".

Еще один блок вопросов на совещании касался рекламного рынка страны, который белорусский руководитель предложил оценить и с точки зрения финансовой дисциплины. "Надо посмотреть, как мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались, прежде всего, в стране, у вас - ведущих средств массовой информации", - подытожил Лукашенко.



На совещании присутствовали представители администрации президента, руководители СМИ, эксперты.