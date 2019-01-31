МИД: Наступила фаза приостановки США обязательств по ДРСМД

Вашингтон продолжает выдвигать ультиматумы в отношении Москвы и не намерен искать выход из сложившейся ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после общения со своей американской коллегой Андреа Томпсон в Пекине.

Стороны на встрече обсудили проблематику стратегической стабильности, передает агентство РИА Новости. Сергей Рябков в очередной раз напомнил представителю США позицию Москвы, в соответствии с которой РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, однако так и не нашел понимания со стороны партнеров. Вашингтон, как подчеркнул высокопоставленный дипломат, занял деструктивную позицию. Заместитель главы МИД РФ указал США, что попытки шантажа в отношении России неприемлемы и ни к чему не приведут.

По словам российского дипломата, в настоящий момент наступает фаза приостановки США своих обязательств в рамках ДРСМД. "Видимо, случится в ближайшие выходные", - подчеркнул Рябков. Он уточнил, что американская сторона давно приняла решение по ДРСМД, которое оказалось не в пользу сохранения договора.