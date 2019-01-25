США передали РФ послание с требованиями по выполнению ДРСМД

США передали РФ документ с требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по мнению Вашингтона, Москва якобы нарушает. Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон передала послание заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову на переговорах в Женеве.

По словам Томпсон, письмо включает в себя требования, которые были озвучены ранее в рамках совместного обсуждения мер по сохранению ДРСМД, сообщает ТАСС. Рябков, в свою очередь, уже заявлял, что выдвинутые США к России требования уничтожить ракеты 9М729 в контексте ДРСМД абсолютно недопустимы. По словам дипломата, Соединенные Штаты не утруждают себя предоставлением доказательств и преподносят свою версию в качестве истины в последней инстанции.

Напомним, американцы анонсировали планы приостановить выполнение со второго февраля своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, настаивая на устранении нарушений со стороны России.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай будут готовы заключить новое соглашение с американцами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выход США из ДРСМД будет иметь самые тяжелые последствия. По его словам, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.