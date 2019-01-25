Новости

Сенат США не одобрил законопроект Трампа по завершению "шатдауна" 02:58
Николас Мадуро заявил, что полностью здоров 02:52
Канцлер Австрии заявил о готовности ЕС перенести дату Brexit 02:33
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву 02:20
США передали РФ послание с требованиями по выполнению ДРСМД 02:00
Мадуро рассказал о словах поддержки Путина 01:17
Эвакуированные жильцы дома в Балашихе вернулись в свои квартиры 00:41
В Москве четверо пострадали в ДТП с участием "скорой" и такси 00:40
В Нальчике скончался последний из нападавших на полицейских 00:25
Мадуро пообещал не покидать свой пост до 2025 года 00:02
Украинский гость Давоса "отличился", набрав бесплатных шапок 00:00
Николас Мадуро закрывает все диппредставительства Венесуэлы в США 24.01.2019
Фигуристы Бойкова - Козловский: Наша "бронза" - это чудо 24.01.2019
Мадуро закрывает все посольства и консульства в США 24.01.2019
Рябков призвал стороны конфликта в Венесуэле к диалогу 24.01.2019
"Локомотив" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ 24.01.2019
"Монако" временно отстранил Анри от работы с первой командой 24.01.2019
При пожаре в Балашихе погибли два человека 24.01.2019
10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России 24.01.2019
Посол ответил на сообщения о прилете в Венесуэлу самолетов из России 24.01.2019
Песков назвал инициатора телефонного разговора Путина с Мадуро 24.01.2019
Нового президента Renault "назначило" правительство 24.01.2019
США официально запросили проведение СБ ООН по Венесуэле 24.01.2019
Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ 24.01.2019
В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек 24.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 02:00
Рубрика: В мире

США передали РФ послание с требованиями по выполнению ДРСМД

США передали РФ документ с требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по мнению Вашингтона, Москва якобы нарушает. Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон передала послание заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову на переговорах в Женеве.

The Nation: США сами подталкивают Россию к нарушению ДРСМД

По словам Томпсон, письмо включает в себя требования, которые были озвучены ранее в рамках совместного обсуждения мер по сохранению ДРСМД, сообщает ТАСС. Рябков, в свою очередь, уже заявлял, что выдвинутые США к России требования уничтожить ракеты 9М729 в контексте ДРСМД абсолютно недопустимы. По словам дипломата, Соединенные Штаты не утруждают себя предоставлением доказательств и преподносят свою версию в качестве истины в последней инстанции.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США

Напомним, американцы анонсировали планы приостановить выполнение со второго февраля своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, настаивая на устранении нарушений со стороны России.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай будут готовы заключить новое соглашение с американцами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выход США из ДРСМД будет иметь самые тяжелые последствия. По его словам, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Выход США из договора о РСМД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали "серебро" на ЧЕ в Минске
Украина оказалась на пороге эпидемии кори
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов