МИД РФ приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле

В Москве приветствуют нежелание ряда латиноамериканских государств следовать милитаристскому курсу Вашингтона, который пытается сместить действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Призываем всех без исключения наших партнеров самым серьезным образом задуматься, какая в действительности роль отводится им Вашингтоном в подготовке и развязывании силового сценария в регионе, как это было сделано ранее в Ираке, Ливии, Сирии, Украине и многих других точках нашей планеты", - предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что угроза развязывания силового сценария в Венесуэле остается актуальной. У США на столе по-прежнему находятся все опции. Свидетельством этого, уточнила Захарова, служат записи в блокноте помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о 5 тысячах военнослужащих в Колумбии. На Смоленской площади удивились, что администрация Трампа так и не разъяснила мировой общественности ситуацию с утечкой в СМИ на этот счет.