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Рубрика: Экономика

Минтранс: Требования к аэродромам не влияют на статистику задержек рейсов

Текст: Татьяна Шадрина
Минтранс не видит связи между увеличением числа задержек рейсов и требованиями, утвержденными ведомством пару лет назад, по оснащению аэродромов. Как отметили в ведомстве, там не согласны с выводами ряда СМИ, что из-за "новых" требований по оснащению аэродромов гражданской авиации системами управления и контроля за наземным движением выросло число отменненых или задержанных рейсов.

Там напомнили, что они были введены из-за того, что с 2013 по 2017 годы произошло 50 несанкционированных выездов на взлетно-посадочные полосы (ВПП) аэродромов гражданской авиации различных транспортных средств. Один такой случай закончился трагедией, когда в 2014 году снегоуборщик выехал на полосу во время разгона самолета Falcon 50. Все кто был на борту бизнесджета погибли.

Фото: iStock
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Сейчас в России 12 аэродромов, где есть ВПП точного захода на посадку IIIA и II категории Международной организации гражданской авиации (ИКАО), когда допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 200 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров, а при II категории ИКАО - 300 и 30 метров соответственно. Как отметили в Минтрансе, данные цифры наглядно показывают те сложные метеоусловия, при которых производится посадка воздушных судов с сотнями пассажиров на борту. Если нет систем управления и контроля за наземным движением при такой видимости, то это повышает влияние человеческого фактора на безопасность полетов. Увеличивается вероятность потери диспетчером визуального контакта с техникой, осуществляющей работы на летном поле, что может привести к непоправимым последствиям, отмечают в Минтрансе. Однако в министерстве допускают, что предприятие или компания, в ведении которой находится аэродром, может не следовать этим требованиям, обеспечив эквивалентный уровень безопасности полетов. Эквивалентные меры должны быть разработаны лицом, эксплуатирующим аэродром, и согласованы с руководителем соответствующего территориального органа Росавиации, пояснили в Минтрансе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс
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