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Рубрика: В мире

Москва не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы

Текст: Александр Ленин

Российские дипломаты и члены их семей в настоящий момент не собираются покидать территорию Венесуэлы. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Речь об эвакуации либо российских дипломатов, либо их семей, либо российских граждан, либо сотрудников загранучреждений или компаний не идет. Это я могу точно вам подтвердить", -подчеркнула она.

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Между тем на Смоленской площади призывают не терять бдительности и внимательно следить за развитием обстановки в Боливарианском государстве. Так, угроза вооруженного вмешательства в дела Каракаса по-прежнему остается актуальной.

Об этом, в частности, свидетельствуют сделанные советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном о 5 тысячах американских военнослужащих в Колумбии. Захарова удивилась, что мировая общественность так и не получила каких-либо разъяснений со стороны Вашингтона на этот счет.

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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