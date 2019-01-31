Набиуллина призвала умнее бороться с "зарплатным рабством"

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на встрече с ведущими российскими банкирами в подмосковном пансионате "Бор" пообещала снять проблему монополизации зарплатного рынка.

Теоретически монополизации быть не должно: еще в ноябре 2014 года Владимир Путин подписал закон об отмене "зарплатного рабства", и с тех пор работник сам вправе выбрать банк, в который должна быть переведена его зарплата. Но в реальности большинство работников получают зарплату через банки, выбранные их работодателями.

"Как правило, это банки с государственным участием", - заявил в январе 2019 года в ходе парламентских слушаний в Госдуме зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Его поддержали многие коллеги. Теперь группа банкиров предлагает создать создать единый реестр зарплатников, чтобы каждый мог выбрать банк по душе.

Главе ЦБ РФ эта идея не нравится. "Теоретически, технически создание такого механизма возможно, - заявила главный банкир страны. - Плюс этого решения - это, конечно, снятие формального ограничения по выбору банка… Недостатки - риски человека получить зарплату не вовремя тоже могут вырасти. Дополнительной проблемой, по ее словам, станет снижение финансовой доступности. Глава ЦБ напомнила, что банки, реализующие зарплатные проекты, устанавливают на территории предприятий-партнеров свои банкоматы и в случае запуска нового механизма могут потерять интерес к развитию сети.

Г-жа Набиуллина также отметила, что создание сервиса единого зарплатного процессинга потребует вложения крупных средств и больших затрат. "Представляете, какой должен быть уровень безопасности? Это дорогой проект, и, прежде чем его начинать, нужно четко взвесить все эти плюсы и минусы”, - сказала она.

Но пока идет "взвешивание”, власти обещают ввести штрафы за нарушения прав работников при выборе зарплатного банка.