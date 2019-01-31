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Рубрика: Экономика

Набиуллина призвала умнее бороться с "зарплатным рабством"

Текст: Александр Проценко
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на встрече с ведущими российскими банкирами в подмосковном пансионате "Бор" пообещала снять проблему монополизации зарплатного рынка.

Теоретически монополизации быть не должно: еще в ноябре 2014 года Владимир Путин подписал закон об отмене "зарплатного рабства", и с тех пор работник сам вправе выбрать банк, в который должна быть переведена его зарплата. Но в реальности большинство работников получают зарплату через банки, выбранные их работодателями.

"Как правило, это банки с государственным участием", - заявил в январе 2019 года в ходе парламентских слушаний в Госдуме зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Его поддержали многие коллеги. Теперь группа банкиров предлагает создать создать единый реестр зарплатников, чтобы каждый мог выбрать банк по душе.

Фото: Курпяева Олеся/РГ
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Главе ЦБ РФ эта идея не нравится. "Теоретически, технически создание такого механизма возможно, - заявила главный банкир страны. -  Плюс этого решения - это, конечно, снятие формального ограничения по выбору банка… Недостатки - риски человека получить зарплату не вовремя тоже могут вырасти. Дополнительной проблемой, по ее словам, станет снижение финансовой доступности. Глава ЦБ напомнила, что банки, реализующие зарплатные проекты, устанавливают на территории предприятий-партнеров свои банкоматы и в случае запуска нового механизма могут потерять интерес к развитию сети.

Г-жа Набиуллина также отметила, что создание сервиса единого зарплатного процессинга потребует вложения крупных средств и больших затрат. "Представляете, какой должен быть уровень безопасности? Это дорогой проект, и, прежде чем его начинать, нужно четко взвесить все эти плюсы и минусы”, - сказала она.

Но пока идет "взвешивание”, власти обещают ввести штрафы за нарушения прав работников при выборе зарплатного банка.

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