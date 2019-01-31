Надежда Бабкина и Юрий Николаев удостоены премий правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 премий правительства в области культуры за 2018 год, документ размещен на сайте кабмина.

Премии присуждаются деятелям культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, а также за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.

Среди лауреатов - руководитель музыкального театра фольклора "Русская песня" Надежда Бабкина, ведущий музыкальной программы для детей "Утренняя звезда" Юрий Николаев, писатели Сергей Шаргунов и Станислав Рыбас, секретарь Союза художников России Алексей Суховецкий и другие.

Министерству культуры поручено "обеспечить изготовление почетных знаков и дипломов лауреата премии правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии".