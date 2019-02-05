Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 г. N 96-р г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры"

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры:

а) Суховецкому Алексею Николаевичу, художнику, секретарю Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", - за цикл живописных произведений "Москва, как много в этом звуке...";

б) Воронцову Алексею Михайловичу, автору концепции проекта, Гнедовскому Сергею Викторовичу, главному архитектору проекта, Рейнеру Андрею Георгиевичу, главному художнику проекта, - за создание архитектурной концепции музейного комплекса "Куликово поле";

в) Апексимовой Маргарите Мартыновне, художественному руководителю проекта, декану дирижерского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных", Маяровской Галине Васильевне, руководителю проекта, исполняющей обязанности ректора того же учреждения, Рыжинскому Александру Сергеевичу, главному дирижеру проекта, доценту кафедры хорового дирижирования того же учреждения, - за создание научно-творческой лаборатории современной хоровой музыки;

г) Бабкиной Надежде Георгиевне, художественному руководителю проекта, директору государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня", Собянину Антону Всеволодовичу, исполнительному директору проекта, Сухановой Ларисе Федоровне, автору идеи и главному хормейстеру проекта, - за создание Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня";

д) Спиваку Соломону Яковлевичу, художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке", режиссеру-постановщику спектаклей, - за проект по сохранению и популяризации традиций русского психологического театра;

е) Рыбасу Святославу Юрьевичу, писателю, - за серию книг о российской истории XX века;

ж) Шаргунову Сергею Александровичу, писателю, - за художественно-биографическое издание "Катаев. Погоня за вечной весной" (серия "Жизнь замечательных людей");

з) Ховаеву Евгению Петровичу, режиссеру, - за создание документального фильма "Конкурс";

и) Лермонтову Михаилу Юрьевичу, руководителю проекта, Лермонтовой Елене Владимировне, исполнительному директору проекта, Лермонтову Юрию Михайловичу, креативному директору проекта, - за просветительский проект "Возрождение исторической усадьбы Середниково как мемориального центра великого русского поэта М.Ю. Лермонтова";

к) Руденцову Андрею Владимировичу, автору идеи и руководителю проекта, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом Руденцовых", - за серию книг "Архитектурное наследие России";

л) Олейникову Игорю Юльевичу, художнику, иллюстратору, - за иллюстрации к сказке братьев Гримм "Бременские музыканты";

м) Николаеву Юрию Александровичу, продюсеру, художественному руководителю проекта, - за телевизионную детскую музыкальную программу "Утренняя звезда".

2. Минкультуры России обеспечить изготовление почетных знаков и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев