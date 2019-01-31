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31.01.2019 07:28
Рубрика: Легковые авто

Названы самые опасные для вождения страны

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Австрии, где на десять тысяч жителей приходится 44 аварии, вероятность попасть в ДТП почти в девять раз выше, чем в Дании - здесь на такое же количество людей приходится пять дорожных происшествий.

Фото: iStock
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на ежегодный отчет Европейской комиссии.

Также в антирейтинг попали Германия, Бельгия, Словения, Португалия, Мальта и Италия, где на десять тысяч человек приходится от 30 до 37 аварий.

Самыми безопасными странами для вождения автомобилей эксперты назвали Кипр (7,5 происшествий) и Финляндию (8,5).

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