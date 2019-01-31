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31.01.2019 05:00
Рубрика: Власть

Объявление станций в метро продублируют на английском

Текст: Владислав Куликов
Минюст зарегистрировал новые типовые правила пользования метрополитеном. С 1 июля 2020 года вводится жесткое требование: объявление станций в вагонах, а также вся навигация в подземке будет дублироваться на английском языке.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В целом же правила вступают в силу с 1 февраля. Разработало и утвердило документ министерство транспорта. Надо подчеркнуть: правила распространяются на все подземные линии страны, так что английские голоса зазвучат не только в Москве, но в Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и везде, где есть метро.

Согласно правилам, перевозчик должен обеспечить размещение в вагонах: схем линий метрополитена в печатном или электронном формате с указанием наименований станций. Также должны быть указатели мест для пассажиров с детьми, инвалидов, лиц пожилого возраста и беременных женщин. Естественно, в вагоне должны звучать объявления: на какую станцию прибывает поезд, есть ли здесь переход на другие линии. Все это теперь будет дублироваться и по-английски, чтобы иностранные туристы не растерялись.

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"Вводятся вполне цивилизованные правила: мы хотим, чтобы наша страна стала привлекательной для туристов, а привлекательность определяется в том числе удобством инфраструктуры, - сказал "РГ" председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Развитие международного туризма способно дать дополнительный толчок экономическому развитию регионов, повысить доходы бюджета, создать новые рабочие места. В этом смысле и гражданам России тоже выгодно, чтобы объявления в метро дублировались на иностранном языке. Возможно, в перспективе стоит подумать, чтобы таких языков было несколько. Но принятые правила - уже шаг вперед".

Подготовленные правила являются типовыми. На их основе в каждом регионе будут утверждаться свои регламенты, которые должны учитывать региональные особенности. Не запрещено вводить и дополнительные языки. Например, если в какой-нибудь области, расположенной близко к Китаю, много туристов из Поднебесной, может быть местные власти подумают и об иероглифах. Впрочем, эксперты, с которыми побеседовал "РГ", скептично отнеслись к подобной идее. По их мнению, до этого вряд ли дойдет. Против и финансовые причины, и другие соображения. К тому же голосовые объявления на нескольких языках будут звучать дольше, и есть ли смысл включать такую долгую многоголосицу.

Помимо языковых требований, документ детально прописывает правила поведения в метро. Нельзя спускаться в подземку в пачкающей зловонной одежде. Дресс-кода, конечно, в метро не будет. Но перед человеком, от которого за версту разит антисанитарией, турникеты могут захлопнуться. Запрещено также "провозить зловонную ручную кладь и (или) ручную кладь, загрязняющую станции и вагоны или вещи пассажиров".

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Сергей Бабкин
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Вредные привычки тоже придется оставить на поверхности земли: в метро нельзя курить и распивать спиртное. Еще один запрет вызван духом времени: беспилотные летательные аппараты вне закона. На станциях высокие потолки, так что место полетать есть. Однако запускать дроны непозволительно.

При этом пассажиру стоит соблюдать правила хорошего тона, которые теперь стали требованиями. Например, при нахождении в вагоне пассажир обязан: держаться за поручни при проезде стоя и подготовиться заранее к выходу из вагона при подъезде к станции назначения. Если рвануться к выходу в последний момент, можно доставить массу неудобств окружающим. А метро все-таки общественный транспорт, и здесь важны правила человеческого общежития. Кроме того, запрещено прислоняться к дверям в вагоне, мешать входу и выходу пассажиров.

Лыжи, коньки, садовый инструмент, легко бьющиеся, колющие и режущие предметы надо провозить в чехлах или упаковке. Животных, если это не собака-поводырь, следует провозить в клетках или коробах. Разрешается провозить без дополнительной платы одно место ручной клади, сумма измерений которой по длине, ширине и высоте не превышает 120 сантиметров. Впрочем, есть оговорка: в регионах могут определять и большее количество ручной клади, и увеличивать допустимые размеры, если позволяют местные условия.

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