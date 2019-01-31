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Рубрика: В мире

Патриарх Ириней: Власти Черногории предали Сербию

Текст: Александр Борисов

Черногория предала Сербию и выбрала не тот путь: они отрекаются от сербского имени, провозглашают себя черногорцами, отдельной нацией от Сербии, которая имеет свои культурные особенности, особый язык. Об этом сообщил глава Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней, прибывший в Москву на торжества, посвященные 10-летию Предстоятельского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарх Ириней. Фото: пресс-служба СПЦ

"К сожалению, они (власти Черногории) сформировали и свою "независимую церковь". Во главе этой "церкви" находится один человек, с которого снят священный сан, но он сам себя провозгласил митрополитом Черногорским. И они ожидают признания именно от Константинополя, - цитируются слова Патриарха Иринея на официальном сайте РПЦ. - В настоящее время в Черногории имеют место гонения на священнослужителей, монашествующих, которые приехали из Сербии и проводят священную миссию на территории Черногории. К сожалению, сербов выгоняют из Черногории".

Напомним, что официальная Подгорица в конце декабря 2018 года начала открытое гонение на Сербскую Православную Церковь и реализацию курса своего президента Мило Джукановича на создание собственной автокефальной церкви. Так, согласно решению властей, около пятидесяти монахов, монахинь, а также священнослужителей СПЦ остались без разрешения на дальнейшее пребывание в Черногории, в то время как тридцать из них обязаны уже в ближайшее время покинуть данное балканское государство.

Фото: Олег Варов/patriarchia.ru
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Следует учитывать, что Черногорско-Приморская митрополия является самой старой в СПЦ. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. В настоящее время ее возглавляет митрополит Амфилохий, который прямо указал на истинного, по его мнению, инициатора православного раскола - Соединенные Штаты Америки. В своем рождественском обращении священнослужитель обозначил три главных греха нынешней черногорской власти: создание раскольнической церкви, признание лжегосударства Косово, введение санкций в отношении России.

"Это стыд и срам властям, а не всей Черногории, поскольку Черногория этого не принимает", - подчеркивает священнослужитель.

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