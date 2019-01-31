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Рубрика: Власть

Песков: Путин знал о планах задержания сенатора Арашукова

Текст: Кира Латухина
Глава государства знал о планах по задержанию сенатора Рауфа Арашукова еще до произошедшего. Об этом сообщили в Кремле.

"Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока предъявлены достаточно тяжкие обвинения, будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего", - заметил он.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Говоря о том, возникали ли в Кремле вопросы к главе Карачаево-Черкессии в связи с ситуацией, Песков предложил обращаться к следственным органам и добавил: "Нет, пока мне неизвестно".

В Кремле также нет информации о подготовке каких-то поправок по отбору сенаторов. "Мне неизвестно, чтобы готовились какие-то корректировки, здесь я ничего не могу сказать", - пояснил Песков. Говоря о необходимости прорабатывать такие изменения в законодательство, представитель Кремля сказал: "Здесь нет какой-то позиции".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова
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