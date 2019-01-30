Сенатора Арашукова и его отца арестовали

Уголовные статьи, по которым обвиняют отца и сына Арашуковых, приобрели нормативно-правовой статус. В среду вечером Басманный суд Москвы арестовал сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Сенатору вменяются три тяжкие уголовные статьи - участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство. Фигуранты уже допрошены в качестве обвиняемых.

Между прочим, сенатор вдруг забыл русский язык и потребовал у следователей предоставить ему переводчика. Что и было сделано.

Первоначально уголовное дело по фактам этих убийств расследовалось в территориальных следственных органах СК России. Долгое время такие особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми, подчеркнули в СК. Но потом по личному указанию главы СКР Александра Бастрыкина дело было передано в Москву опытным следователям. В результате удалось получить доказательства причастности Рауфа Арашукова к организации убийств.

Отец сенатора Рауль Арашуков подозревается по двум статьям - создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество. Он уже допрошен в качестве обвиняемого. И у Арашукова-старшего также, как оказалось, есть проблемы с русским языком и он потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

Арашуковы вряд ли будут единственными фигурантами уголовного дела. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, в рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" в настоящее время проводятся следственные действия в отношении ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Это - родственник сенатора Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травин.

По этому делу, как объяснили корреспонденту "РГ", работают больше двухсот следователей и оперативников.