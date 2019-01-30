По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила корреспонденту "РГ", что в рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" сейчас проверяется причастность к противоправным действиям ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа.

Речь идет о родственнике задержанного в Астрахани сенатора Руслана Арашукова - Гузере Хашукаеве. А также о Николае Романове и Игоре Травине. "Планируется их задержание", - сказала Петренко.

По этому делу, как объяснили корреспонденту "РГ", работает больше двухсот следователей и оперативников.

Напомним, что в марках данного уголовного дела обвиняются отец и сын Арашуковы. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение по трем тяжким уголовным статьям - участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство. Он уже допрошен в качестве обвиняемого.

Первоначально уголовное дело по фактам убийств расследовалось в территориальных следственных органах СК России. Долгое время такие особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми, подчеркнули в СК. Но потом по личному указанию главы СКР Александра Бастрыкина дело было передано в Москву опытным следователям. В результате удалось получить доказательства причастности Рауфа Арашукова к организации убийств.

Отец сенатора Рауль Арашуков подозревается в двум статьям - создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество. Он уже допрошен в качестве обвиняемого. И у Арашукового - старшего так же, как оказалось, есть проблемы с русским языком и он потребовал переводчика, который был ему обеспечен.