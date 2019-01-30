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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потеря иммунитета

Прямо в зале заседаний Совета Федерации задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков
Текст: Николай Грищенко (Черкесск) , Наталья Козлова, Галина Мисливская
Запомнится надолго 451-е заседание Совета Федерации. Впервые за четверть века существования верхней палаты российского парламента один из его членов был задержан правоохранительными органами прямо на пленарном заседании. Им оказался Рауф Арашуков, который представляет в Совфеде исполнительную власть Карачаево-Черкесии с сентября 2016 года. Это самый молодой член палаты - ему 32 года.

В среду утром еще до начала заседания у входа в зал наблюдалось некоторое замешательство - сенаторы прошли на свои места чуть позже обычного. А трансляция заседания в привычные 10.00 так и не началась. В пресс-службе на недоуменные вопросы журналистов ответили, что сенаторы решили обсудить в закрытом режиме некие оргвопросы.

Отметим, что ранее закрытые части на заседаниях случались. Как правило, без участия СМИ обсуждались вопросы обороны и безопасности, по итогам которых нередко принимались резонансные решения. Вышедшие из зала сенаторы подтвердили - обсуждался непростой "оргвопрос".

В это время в зале представление о лишении Арашукова неприкосновенности огласил лично Генпрокурор Юрий Чайка. На заседание также прибыли глава СК Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий расследование уголовного дела, фигурантом которого и стал член Совфеда от Карачаево-Черкесской Республики.

Видео: Сотрудники ФСБ осмотрели машину задержанного сенатора Арашукова

Судя по всему, задержание стало для сенатора неожиданностью. Как рассказал первый заместитель председателя Комитета по экономполитике Сергей Калашников, Арашуков чуть не опоздал на заседание, вошел в зал запыхавшимся. Прошел даже слух, что он пытался сбежать из зала.

Вот как описала произошедшее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующему регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Он сел на свое место, я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он отказался, это его право", - рассказала глава Совфеда.

Решение о снятии неприкосновенности было принято единогласно, и задержанного тут же вывели из зала.

"Арашукову были предъявлены серьезные обвинения", - отметила позже Валентина Матвиенко. При этом глава верхней палаты парламента особо подчеркнула, "что те события, о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики".

Спустя несколько часов стало известно, что задержан и отец сенатора, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков

"Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять, это ответственность субъектов Федерации - губернатора и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна, могу только предположить", - сказала спикер Совфеда.

"Мы получили представление Генпрокурора и в соответствии с нашим регламентом выполнили все необходимые процедуры, в том числе, как полагается при представлении о лишении неприкосновенности. Мы обязаны рассмотреть его на ближайшем заседании, поэтому вопрос был дополнительно весен в повестку дня", - пояснила она.

Несмотря на такой поворот событий, Рауф Арашуков все еще остается сенатором. Как пояснила Матвиенко, палата не имеет права лишать члена Совета Федерации полномочий в приказном порядке.

Представитель КЧР сдаст мандат в одном из двух случаев: если сам напишет такое заявление или если суд признает его виновным. Во втором случае лишние полномочий наступает автоматически.

В свою очередь "Единая Россия” приостановила членство в партии задержанного Арашукова. Такое решение принял президиум регионального политсовета партии. "До выяснения обстоятельств”, - пояснил источник в партии.

Обыски идут в разных городах

За всю историю существования сенаторов задерживают всего второй раз. Спустя несколько часов стало известно, что отец сенатора, советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и депутат народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков также задержан. Но не в столице, где сына вывели под охраной, а в Санкт-Петербурге. А когда просочилась информация, что в доме Арашукова-старшего в Карачаево-Черкесии идут обыски, стало понятно - правоохранители работают одновременно по нескольким адресам.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
После предъявления обвинения Арашуков заявил о незнании русского языка

В Следственном комитете объяснили, что сенатора задержали прямо в зале заседания из опасений, что он может скрыться.

Напомним, что по закону сенаторы - неприкосновенны, и чтобы провести с ними любые следственные действия, сенатора надо лишить неприкосновенности. Это требует от следственных органов сложного и долгого оформления документов.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" объяснили, что на сенатора вышли, занимаясь расследованием большого уголовного дела о двух громких убийствах. Как сформулировали в СКР "в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики" и были получены данные о причастности к данным преступлениям Рауфа Арашукова. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, у них в Главном следственном управлении идет расследование уголовного дела "По фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики А.Ю Жукова, убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Ф.З-К. Шебзухова и других преступлений". Сейчас СК добавит к этому делу Арашукова, судя по всему, как основную фигуру.

В числе статей - преступное сообщество

Размах следственных мероприятий показывает, что по делу работает очень большое число правоохранителей разных ведомств. В ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что они совместно с ФСБ России проводят "масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов России". Список впечатляет - Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Махачкала, Невинномысск, Будённовск, Астрахань и другие города.

Уголовные статьи отца и сына официально пока не называют. Но говорят о создании и участии в преступной организации, хищениях природного газа ПАО "Газпром", двух убийствах и других преступлениях.

Отец, Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей. В СКР подчеркнули - мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет. А еще сказали, что по этому уголовному делу в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям.

Уголовные статьи отца и сына не называют. Говорят о создании банды, хищениях газа и двух убийствах

Самое серьезное преступление, в котором подозревают сенатора Арашукова - это организация преступного сообщества. Кстати, статья предполагает наказание, вплоть до пожизненного.

Пока единственныйосужденный сенатор, причем, по той же статье - об организации преступного сообщества - бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев, который сидит пожизненно.

Подробности

Топ-менеджер в 16 лет

Сообщение о задержании Рауфа и Рауля Арашуковых произвела в Карачаево-Черкесии эффект разорвавшей бомбы. Представители официальных структур и простые жители не комментируют сообщения из Следственного комитета России. Чиновники различных ведомств, с нескрываемым облегчением заявляют, что за комментариями надо обращаться в Москву, а простые жители, в силу врожденного менталитета горцев - на Кавказе болтунов не любят, хранят осторожное молчание.

Итак, самый молодой сенатор России Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в семье простого жителя аула Хабез Рауля Арашукова. В те времена будущий газовый магнат постигал на практике основы советской юриспруденции: летом 1985 года он обманом выманил у двоих комбайнеров около четырех тонн зерна стоимостью 800 рублей, и получил условный срок. А через пару месяцев, после появления на свет Рауфа, старший Арашуков попался на краже грузовика с семенами подсолнечника.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
СК показал, как был задержан и доставлен на допрос Арашуков-старший

В 90-е годы началось восхождение Арашуковых на экономический и политический олимп Северного Кавказа. В 1998 году Рауль стал директором ставропольской компании "Межрегионгаз", а затем "Газпром межрегионгаз Ставрополь", и семья переехала из КЧР по месту работы Арашукова-старшего.

Вскоре в заповедной исторической зоне Ставрополя - на Крепостной горе, где запрещена любая хозяйственная деятельность, появился шикарный двухэтажный особняк, а многополосная улица Доваторцев оказалась "разрезана" шлагбаумом и светофором - дабы кортеж Арашукова мог свободно заезжать в офис.

Дела газовой компании стремительно шли в гору, она обрастала новыми филиалами и открывала дочки в Кавказских Минеральных Водах и в соседних республиках. Вкладывались деньги и в другие сферы деятельности.

В Ставрополе были приобретены несколько крупных заводов и фабрик, а на малой родине - в ауле Хабез построен шикарный гостиничный комплекс Адиюх-Пэлас. Дабы привлечь туристов, на Кубани и Ставрополье появились рекламные щиты "Хабез - страна чудес", однако жить в номерах за 6 - 20 тысяч рублей в сутки желающих нашлось немного, и рекламный слоган стал местным афоризмом для обозначения коррупции.

Головокружительно также складывалась и карьера Арашукова-младшего. В 16 лет он оказался топ-менеджером газовой компании, а сразу после окончания школы - депутатом городской думы Ставрополя. Обязанности народного избранника Рауф Раульевич совмещал с учебой на юриста в местном университете, а 2 апреля 2008 года указом президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева назначен министром труда и социального развития республики.

Однако, вскоре оставил свой пост. Кстати, карьерная чехарда сопровождала молодого политика постоянно. До того, как в 2016 году стать сенатором Рауф Арашуков успел дважды поруководить Хабезским муниципальным районом, посидеть в кресле первого заместителя директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", побывать депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, помощником президента республики и вице-премьером КЧР.

Фото: СК РФ/РИА Новости
Матвиенко рассказала, как проходило задержание Арашукова

Впрочем, известны Арашуковы на Северном Кавказе были не только своими политическими и экономическими амбициями, но и благотворительностью.

- На их деньги неоднократно проводились различные спортивные мероприятия: турнир по вольной борьбе, конные скачки, авто и мотокросс. Внушительный призовой фонд привлекал самых лучших и известных спортсменов страны, что делало состязания представительными и запоминающимися. Основан и благотворительный фонд имени Туркбия Арашукова, который всячески помогал нуждающимся. К примеру, в 2017 году в Хабезе был выкуплен недостроенный трехэтажный дом. Его достроили, и четыре семьи сирийских беженцев-этнических черкесов, всего 18 человек, получили ключи от новых квартир, рассказа "РГ" на условиях анонимности один из жителей Хабезского района.

Однако летом прошлого года над кланом Арашуковых сгустились тучи. В августе 2018 года в региональное управление СКР с повинной явился Расул Аджиев. Он заявил следователям, что в 2010 году по заказу сенатора застрелил из пистолета лидера общественной организации "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова. По его словам, политик также оплатил убийство советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Гонорар за оба преступления составил 1,5 миллионов рублей.

Для привлечения внимания общественности члены семей Жукова и Шебзухова организовали ряд пикетов у здания следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии и на площади Черкесска.

- Для проведения объективного расследования, и так как члены Совфеда относятся к числу спецсубъектов и пользуются неприкосновенностью, материалы дела были переданы в центральный аппарат СК России, - рассказал "РГ" официальный представитель регионального управления СК России Сергей Шуваев.

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