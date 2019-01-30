Запомнится надолго 451-е заседание Совета Федерации. Впервые за четверть века существования верхней палаты российского парламента один из его членов был задержан правоохранительными органами прямо на пленарном заседании. Им оказался Рауф Арашуков, который представляет в Совфеде исполнительную власть Карачаево-Черкесии с сентября 2016 года. Это самый молодой член палаты - ему 32 года.

В среду утром еще до начала заседания у входа в зал наблюдалось некоторое замешательство - сенаторы прошли на свои места чуть позже обычного. А трансляция заседания в привычные 10.00 так и не началась. В пресс-службе на недоуменные вопросы журналистов ответили, что сенаторы решили обсудить в закрытом режиме некие оргвопросы.

Отметим, что ранее закрытые части на заседаниях случались. Как правило, без участия СМИ обсуждались вопросы обороны и безопасности, по итогам которых нередко принимались резонансные решения. Вышедшие из зала сенаторы подтвердили - обсуждался непростой "оргвопрос".

В это время в зале представление о лишении Арашукова неприкосновенности огласил лично Генпрокурор Юрий Чайка. На заседание также прибыли глава СК Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий расследование уголовного дела, фигурантом которого и стал член Совфеда от Карачаево-Черкесской Республики.

Судя по всему, задержание стало для сенатора неожиданностью. Как рассказал первый заместитель председателя Комитета по экономполитике Сергей Калашников, Арашуков чуть не опоздал на заседание, вошел в зал запыхавшимся. Прошел даже слух, что он пытался сбежать из зала.

Вот как описала произошедшее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующему регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Он сел на свое место, я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он отказался, это его право", - рассказала глава Совфеда.

Решение о снятии неприкосновенности было принято единогласно, и задержанного тут же вывели из зала.

"Арашукову были предъявлены серьезные обвинения", - отметила позже Валентина Матвиенко. При этом глава верхней палаты парламента особо подчеркнула, "что те события, о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики".

Спустя несколько часов стало известно, что задержан и отец сенатора, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков

"Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять, это ответственность субъектов Федерации - губернатора и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна, могу только предположить", - сказала спикер Совфеда.

"Мы получили представление Генпрокурора и в соответствии с нашим регламентом выполнили все необходимые процедуры, в том числе, как полагается при представлении о лишении неприкосновенности. Мы обязаны рассмотреть его на ближайшем заседании, поэтому вопрос был дополнительно весен в повестку дня", - пояснила она.

Несмотря на такой поворот событий, Рауф Арашуков все еще остается сенатором. Как пояснила Матвиенко, палата не имеет права лишать члена Совета Федерации полномочий в приказном порядке.

Представитель КЧР сдаст мандат в одном из двух случаев: если сам напишет такое заявление или если суд признает его виновным. Во втором случае лишние полномочий наступает автоматически.

В свою очередь "Единая Россия” приостановила членство в партии задержанного Арашукова. Такое решение принял президиум регионального политсовета партии. "До выяснения обстоятельств”, - пояснил источник в партии.

Обыски идут в разных городах

За всю историю существования сенаторов задерживают всего второй раз. Спустя несколько часов стало известно, что отец сенатора, советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и депутат народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков также задержан. Но не в столице, где сына вывели под охраной, а в Санкт-Петербурге. А когда просочилась информация, что в доме Арашукова-старшего в Карачаево-Черкесии идут обыски, стало понятно - правоохранители работают одновременно по нескольким адресам.

В Следственном комитете объяснили, что сенатора задержали прямо в зале заседания из опасений, что он может скрыться.

Напомним, что по закону сенаторы - неприкосновенны, и чтобы провести с ними любые следственные действия, сенатора надо лишить неприкосновенности. Это требует от следственных органов сложного и долгого оформления документов.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" объяснили, что на сенатора вышли, занимаясь расследованием большого уголовного дела о двух громких убийствах. Как сформулировали в СКР "в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики" и были получены данные о причастности к данным преступлениям Рауфа Арашукова. Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, у них в Главном следственном управлении идет расследование уголовного дела "По фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики А.Ю Жукова, убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Ф.З-К. Шебзухова и других преступлений". Сейчас СК добавит к этому делу Арашукова, судя по всему, как основную фигуру.

В числе статей - преступное сообщество

Размах следственных мероприятий показывает, что по делу работает очень большое число правоохранителей разных ведомств. В ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что они совместно с ФСБ России проводят "масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов России". Список впечатляет - Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Махачкала, Невинномысск, Будённовск, Астрахань и другие города.

Уголовные статьи отца и сына официально пока не называют. Но говорят о создании и участии в преступной организации, хищениях природного газа ПАО "Газпром", двух убийствах и других преступлениях.

Отец, Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей. В СКР подчеркнули - мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет. А еще сказали, что по этому уголовному делу в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям.

Уголовные статьи отца и сына не называют. Говорят о создании банды, хищениях газа и двух убийствах

Самое серьезное преступление, в котором подозревают сенатора Арашукова - это организация преступного сообщества. Кстати, статья предполагает наказание, вплоть до пожизненного.

Пока единственныйосужденный сенатор, причем, по той же статье - об организации преступного сообщества - бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев, который сидит пожизненно.

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Топ-менеджер в 16 лет

Сообщение о задержании Рауфа и Рауля Арашуковых произвела в Карачаево-Черкесии эффект разорвавшей бомбы. Представители официальных структур и простые жители не комментируют сообщения из Следственного комитета России. Чиновники различных ведомств, с нескрываемым облегчением заявляют, что за комментариями надо обращаться в Москву, а простые жители, в силу врожденного менталитета горцев - на Кавказе болтунов не любят, хранят осторожное молчание.

Итак, самый молодой сенатор России Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в семье простого жителя аула Хабез Рауля Арашукова. В те времена будущий газовый магнат постигал на практике основы советской юриспруденции: летом 1985 года он обманом выманил у двоих комбайнеров около четырех тонн зерна стоимостью 800 рублей, и получил условный срок. А через пару месяцев, после появления на свет Рауфа, старший Арашуков попался на краже грузовика с семенами подсолнечника.

В 90-е годы началось восхождение Арашуковых на экономический и политический олимп Северного Кавказа. В 1998 году Рауль стал директором ставропольской компании "Межрегионгаз", а затем "Газпром межрегионгаз Ставрополь", и семья переехала из КЧР по месту работы Арашукова-старшего.

Вскоре в заповедной исторической зоне Ставрополя - на Крепостной горе, где запрещена любая хозяйственная деятельность, появился шикарный двухэтажный особняк, а многополосная улица Доваторцев оказалась "разрезана" шлагбаумом и светофором - дабы кортеж Арашукова мог свободно заезжать в офис.

Дела газовой компании стремительно шли в гору, она обрастала новыми филиалами и открывала дочки в Кавказских Минеральных Водах и в соседних республиках. Вкладывались деньги и в другие сферы деятельности.

В Ставрополе были приобретены несколько крупных заводов и фабрик, а на малой родине - в ауле Хабез построен шикарный гостиничный комплекс Адиюх-Пэлас. Дабы привлечь туристов, на Кубани и Ставрополье появились рекламные щиты "Хабез - страна чудес", однако жить в номерах за 6 - 20 тысяч рублей в сутки желающих нашлось немного, и рекламный слоган стал местным афоризмом для обозначения коррупции.

Головокружительно также складывалась и карьера Арашукова-младшего. В 16 лет он оказался топ-менеджером газовой компании, а сразу после окончания школы - депутатом городской думы Ставрополя. Обязанности народного избранника Рауф Раульевич совмещал с учебой на юриста в местном университете, а 2 апреля 2008 года указом президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева назначен министром труда и социального развития республики.

Однако, вскоре оставил свой пост. Кстати, карьерная чехарда сопровождала молодого политика постоянно. До того, как в 2016 году стать сенатором Рауф Арашуков успел дважды поруководить Хабезским муниципальным районом, посидеть в кресле первого заместителя директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", побывать депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, помощником президента республики и вице-премьером КЧР.

Впрочем, известны Арашуковы на Северном Кавказе были не только своими политическими и экономическими амбициями, но и благотворительностью.

- На их деньги неоднократно проводились различные спортивные мероприятия: турнир по вольной борьбе, конные скачки, авто и мотокросс. Внушительный призовой фонд привлекал самых лучших и известных спортсменов страны, что делало состязания представительными и запоминающимися. Основан и благотворительный фонд имени Туркбия Арашукова, который всячески помогал нуждающимся. К примеру, в 2017 году в Хабезе был выкуплен недостроенный трехэтажный дом. Его достроили, и четыре семьи сирийских беженцев-этнических черкесов, всего 18 человек, получили ключи от новых квартир, рассказа "РГ" на условиях анонимности один из жителей Хабезского района.

Однако летом прошлого года над кланом Арашуковых сгустились тучи. В августе 2018 года в региональное управление СКР с повинной явился Расул Аджиев. Он заявил следователям, что в 2010 году по заказу сенатора застрелил из пистолета лидера общественной организации "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова. По его словам, политик также оплатил убийство советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Гонорар за оба преступления составил 1,5 миллионов рублей.

Для привлечения внимания общественности члены семей Жукова и Шебзухова организовали ряд пикетов у здания следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии и на площади Черкесска.

- Для проведения объективного расследования, и так как члены Совфеда относятся к числу спецсубъектов и пользуются неприкосновенностью, материалы дела были переданы в центральный аппарат СК России, - рассказал "РГ" официальный представитель регионального управления СК России Сергей Шуваев.