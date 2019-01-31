Проект о праве полиции сбивать дроны-нарушители внесли в Госдуму

В Государственную Думу внесен законопроект, в котором предлагается серьезно ограничить использование гражданами беспилотных летательных аппаратов. В частности, предложено запретить полеты дронов над митингами и местами проведения других массовых мероприятий.

В случае несанкционированного появления в воздушном пространстве таких летательных аппаратов, авторы документа - в числе которых - председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и член комитета, бывший директор ФСБ Николай Ковалев - предлагают пресекать подобные полеты "в том числе посредством уничтожения и повреждения".

Также указывается, что об этих ограничениях полиция должна будет поставить в известность Росавиацию и организаторов митинга. Полномочиями по регулированию полетов дронов авторы проекта предлагают наделить Росгвардию, ФСО, и ФСБ.

Такие меры, считают авторы законопроекта, необходимы для обеспечения безопасности граждан и в целях борьбы с терроризмом.