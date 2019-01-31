В четверг стали известны подробности резонансного процесса по иску москвича Ильяса Сетдинова сразу к семи столичным каршеринговым компаниям, отказавшим ему в аренде автомобиля из-за слишком маленького водительского стажа. Лефортовский районный суд встал на сторону этих фирм, подтвердив таким образом, что прокатные конторы вправе сами устанавливать требования к арендаторам.

Права Сетдинов получил в конце июня прошлого года и почти сразу решил покататься на арендной машине. Но фирмы, одна за другой, отказались заключать с ним договор. Объяснили: слишком маленький водительский стаж. Выяснилось, что в большинстве московских каршерингов и в самом деле действуют ограничения либо по стажу (в основном от 1 до 2 лет), либо по возрасту (чаще от 21 года), либо оба сразу. Казалось бы, ситуация обычная - стоит немного подождать, набраться опыта и тогда уж брать прокатный автомобиль. Но Сетдинов расценил решение суда как нарушение его гражданских прав. Аргументировал свои требования тем, что договоры каршеринга носят публичный характер, а значит, должны заключаться с каждым, у кого есть права нужной категории - в данном случае В1.

Суд довод во внимание принял, но в удовлетворении иска отказал. Мотивировал так: речь идет не о публичном договоре, а о договоре аренды транспортного средства без экипажа. "В этом случае компания вправе устанавливать для арендаторов дополнительные требования и ограничения", - прокомментировали "РГ" в Лефортовском суде.

Эксперты с решением суда согласились. "Частные конторы оказывают услуги тем, кому считают нужным. Автомобили - их имущество, которое таким образом защищают", - пояснил "РГ" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Но Сетдинов стоит на своем. На своей страничке в одной из соцсетей он пишет: "Если государство после проведения экзамена допустило гражданина до вождения и других законных ограничений нет - они (каршеринговые компании. - Прим.) не имеют права отказывать мне в заключении договора". По его логике выходит, что 18-летние первокурсники, а то и школьники могут сесть за руль не принадлежащего им автомобиля, имея за плечом только опыт езды с автоинструктором и отправиться в путь. Как показывает статистика, этих часов редко кому хватает для умения по-настоящему водить машину. Недаром же по вине молодых водителей в России происходит около 17% аварий. Так что требования каршерингов защищают не только их имущество, но и работают на безопасность на дороге.