Картина "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку в Третьяковку

Украденная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 30 января была передана директору Русского музея Владимиру Гусеву в Музее истории Московского уголовного розыска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры, картина все-таки вернется на выставку в Третьяковскую галерею. Ранее была информация, что полотно уедет в Русский музей на реставрацию и на выставке в Москве показана не будет.

Напомним, картина "Ай-Петри. Крым" была украдена в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января вечером. Преступник снял ее со стены и покинул зал на глазах у ничего не подозревающих посетителей экспозиции и работников музея. Подозреваемый Денис Чуприков был задержан на следующий день по горячим следам в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.

Материал дополняется.