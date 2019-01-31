Московская филармония начала продажу абонементов на новый сезон

В ближайшие несколько дней у филармонических касс будет ажиотаж и многочасовые очереди меломанов, рекордные цифры онлайн-продаж. Годовая афиша Московской филармонии вновь предложит слушателям на выбор более двухсот абонементов в разных залах. О том, что ожидает меломанов в следующем сезоне, рассказал генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

В прошлом году за одни сутки 1 февраля было продано 40 тыс. абонементов. Это колоссальная цифра, и, вероятно, в такие дни существует какой-то особый регламент работы филармонии?

Алексей Шалашов: Да, наши кассы в эти дни работают до последнего посетителя. Продажа абонементов онлайн открывается в канун 1 февраля в 23.00. А в Концертном зале Чайковского мы не закрываем на ночь двери, чтобы те, кто желает занять очередь в кассы, не мерзли на улице. Большинство людей приходят рано утром: в четыре, в пять часов. Но некоторые ночуют в Зале Чайковского, и мы стараемся обеспечить им комфортные условия: ставим дополнительные стулья, доставляем воду, открываем утром буфет. Такая практика существует у нас уже много лет.

Трудно поверить, что сегодня так востребована классическая музыка, что люди готовы в четыре утра выстраиваться в очередь за абонементами.

Алексей Шалашов: Этот бум на продажи абонементов, начавшийся в последние 3-4 года, - результат многих лет нашей работы. Достаточно сказать, что аудитория Московской филармонии за 15 лет выросла в два раза, и сегодня мы продаем 640-650 тысяч билетов в сезон.

Алексей Шалашов: Аудитория Московской филармонии за 15 лет выросла в два раза. Фото: Предоставлено Московской Филармонией

Четыре года назад вы открыли новый зал на Юго-Западе - Филармонию-2. Что эксклюзивного предлагает он сегодня в сравнении с Залом Чайковского?

Алексей Шалашов: Филармония-2 работает не совсем традиционно. Юго-Запад - большой район, где много школ и вузов: здесь достаточно образованная аудитория, с удовольствием посещающая концерты классической музыки. Мы стараемся отвечать на ее запросы: здесь выступают все ведущие российские музыканты, многие концерты проходят сначала в Филармонии-2, а потом в Зале Чайковского. Большой спрос в Филармонии-2 на концерты для детей и юношества. У нас есть много абонементов для детей, но в этом году появился новый абонемент, рассчитанный на подростков в возрасте 12-17 лет: "Язык музыки".

У каждого филармонического сезона есть свой акцент: когда-то вы прививали вкус московских меломанов к концертному исполнению опер, затем - к музыке барокко. В следующем сезоне уже почти треть филармонической афиши отдана барочной музыке.

Алексей Шалашов: Для филармонии барочная музыка - это, в первую очередь, новый репертуар. Как однажды заметил дирижер Уильям Кристи, руководитель ансамбля Les Arts Florissants: пласт музыки барокко не меньше, а во много раз больше, чем пласт симфонической, оперной музыки, которую мы обычно слушаем, но в области искусства нет прогресса: античное искусство, искусство Возрождения - не ниже, чем искусство XVII или XX веков, старая музыка не менее художественно значима. При этом девять десятых сочинений барочной музыки не играется вообще. Поэтому мы продолжаем наши традиционные абонементы "Вершины мастерства. Барокко" - оперы и оратории, музыка барокко звучит у нас в других абонементах, а летом впервые мы проведем фестиваль музыки Генделя. Думаю, нет смысла говорить, что Гендель - один из великих оперных композиторов, и его оперы - это жемчужины музыкального искусства. Кроме того, нам хочется делать фестивали летом, как это принято во всем мире.

В абонементах заявлены не только редкие барочные, но и другие репертуарные редкости для российской сцены: "Лакме" Делиба, "Митридат, царь понтийский" Моцарта, три оперы Вагнера. Что касается солистов, в частности, пианистов, то их круг остается одним и тем же: Вирсаладзе, Березовский, Луганский, Мацуев, Бухбиндер, Эмар, Амлен, Дебарг... Не будет только Даниила Трифонова, концерты которого отменялись уже в этом сезоне. Что случилось?

Алексей Шалашов: Следующий сезон Даниил Трифонов пропускает, но дальше мы уже планируем его концерты. Музыкант - это не машина, а человек, и у него бывают какие-то личные обстоятельства. В таких случаях мы никогда не переносим концерты на другой сезон, но обязательно стараемся компенсировать материальные и моральные потери публике. Что касается нашего круга пианистов, то к нему добавится в новом сезоне замечательный польский пианист Петр Андершевский. Все эти имена украшают афиши ведущих концертных залов мира. Между тем можно сколько угодно говорить, что, например, Пьер-Лоран Эмар - великий пианист, и во Франции это все понимают, но в России публика узнала и полюбила его потому, что он стал приезжать в Москву по приглашению Московской филармонии. Что касается афиши в целом, то у нас представлено много новых имен и оркестровых коллективов в этом сезоне.

Большинство людей приходят рано утром: в четыре, пять часов. Но некоторые ночуют в Зале Чайковского, и мы стараемся обеспечить им комфортные условия

Летом состоится XVI Конкурс Чайковского. Традиционно Московская филармония занимается продвижением его лауреатов. Как впишутся они в афишу следующего сезона?

Алексей Шалашов: Я хочу подчеркнуть, что почти четверть филармонической афиши - это молодые исполнители. Мы считаем своим долгом давать возможность выступать у нас новым лауреатам Конкурса Чайковского: Дмитрий Маслеев, Люка Дебарг, Клара-Джуми Кан, Александра Конунова, Лукас Генюшас и другие играют у нас в каждом сезоне. Многие из будущих участников Конкурса Чайковского - это также музыканты, с которыми мы давно сотрудничаем: Андрей Гугнин, Дмитрий Шишкин, Филипп Копачевский. У нас уже есть в афише их концерты, а в октябре у нас концерт с названием: "Лауреаты Международного конкурса Чайковского". Пока без фамилий.

Новый игрок на филармоническом поле - Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Он сформировался всего несколько месяцев назад, но уже получил абонементы в Зале Чайковского и в Филармонии-2?

Алексей Шалашов: Да, следующий сезон - это реальное появление на сцене Молодежного оркестра. Сейчас у музыкантов идут занятия, репетиционные сессии, первые пробные выступления: только что они сыграли "Реквием" Верди в Филармонии-2, выступили в концерте с Денисом Мацуевым, дали просветительский концерт для студенчества. В следующем сезоне мы им дали пять филармонических абонементов и участие в абонементах, где они будут играть с молодыми российскими и зарубежными дирижерами. Приглашая выступать с Молодежным оркестром, мы учитываем такой фактор, чтобы музыкант хотел не только дирижировать, но и заниматься с оркестром, потому что этот коллектив является еще и своего рода Академией. Например, французский дирижер Жан-Кристоф Спинози будет готовить с оркестром французскую программу, Михаил Юровский сделает с ними Пятую симфонию Чайковского. На первое полугодие запланированы выступления Молодежного оркестра в российских городах и на фестивалях. Думаю, что в следующем сезоне Национальный Молодежный оркестр покажет очень высокий художественный и профессиональный уровень.

В прошлом году 1 февраля вместе с Московской филармонией 18 филармоний России открыли продажу абонементов. Эта акция продолжится?

Алексей Шалашов: Да, в этом году, кроме Московской филармонии, 26 российских филармоний выходят 1 февраля с абонементами и рассчитывают продать в общей сложности 131 тысячу абонементов. Это очень большая цифра, показывающая, что в России с каждым годом растет постоянная филармоническая аудитория.

Справка "РГ"



Подробную информацию об абонементах, поступивших в продажу, можно получить на сайте meloman.ru.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"