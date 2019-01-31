Под Ярославлем с оторвавшейся льдины спасли восемь рыбаков

В Ярославской области с дрейфующей льдины спасатели эвакуировали восемь рыбаков.
По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о том, что на Волге в районе Углича оторвало льдину с рыбаками, поступило 31 января в десятом часу утра.
- После начала запуска Угличской ГЭС в результате подъема воды и увеличения скорости течения произошел отрыв льдины с людьми на реке Волге в Угличе, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУМЧС по Ярославской области Виктор Полтавский.
На место были направлены 29 спасателей и девять единиц техники.
- В десять часов утра спасательные работы были завершены, спасены восемь человек, - уточнил Полтавский.
Всех спасенных осмотрели медики, но госпитализация никому не потребовалась.