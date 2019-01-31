В московском метро пассажир открыл стрельбу

Пассажир московского метро открыл стрельбу при входе в вестибюль станции "Домодедовская".

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, 25-летний мужчина, судя по всему, был пьян. Он вошел в вестибюль и без всякой видимой причины выхватил пневматический пистолет и начал стрелять в воздух. Потом прошел через турникеты и начал угрожать оружием сотруднику службы безопасности метро. Полицейские быстро скрутили буяна.

У мужчины изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра. Против него возбудили уголовное дело по статьям 119 и 213 УК РФ - "Угроза убийством" и "Хулиганство". С него взяли обязательство о явке.