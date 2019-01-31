Видео: В Брянске участник ДТП набросился на врачей "скорой"

В Сети появилось видео драки брянского водителя с экипажем скорой помощи в Брянске. Авария с участием двух легковых автомобилей и медицинской кареты с пациентом внутри произошла утром 31 января. В ДТП никто не пострадал, сообщили в региональном УМВД.

В 8.35 на перекрестке Opel Astra столкнулся со скорой помощью. После удара медицинская "Газель" опрокинулась набок и сзади в нее врезалась BMW

- Скорая помощь со включенными световыми и звуковыми спецсигналами выехала на перекресток на красный сигнал светофора, - сообщили в ГИБДД.

В ехавшем на зеленый свет Opel везли годовалого ребенка без специального удерживающего устройства. После столкновения водитель иномарки набросился с кулаками на бригаду скорой помощи. Видео драки снял очевидец.

- За медицинской помощью после ДТП обратились три человека, госпитализация не потребовалась. На водителя Opel составлен протокол за нарушение правил перевозки детей, - рассказали полицейские.