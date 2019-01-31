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31.01.2019 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре проверят новые сообщения о минировании ТЦ и больниц

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре проверяют анонимные сообщения о минировании зданий, сообщили "РГ" в УФСБ по региону.

Волна сообщений о заминировании докатилась до Петербурга

Поступила информация об угрозе минирования целого ряда объектов, в том числе торговых центров и медицинских учреждений. Все они проверяются правоохранительными органами. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.

Напомним, во вторник в несколько учреждений Самары на адреса электронной почты также поступили сообщения о минировании. Были эвакуированы сотрудники трех городских департаментов: опеки, управления имуществом и спорта, а также ограничен доступ в лечебные учреждения. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Кстати

Заведомо ложное сообщении об акте терроризма наказывается лишением свободы до пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Атака телефонных террористов на Россию
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