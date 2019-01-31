В Самаре проверят новые сообщения о минировании ТЦ и больниц

В Самаре проверяют анонимные сообщения о минировании зданий, сообщили "РГ" в УФСБ по региону.

Поступила информация об угрозе минирования целого ряда объектов, в том числе торговых центров и медицинских учреждений. Все они проверяются правоохранительными органами. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.

Напомним, во вторник в несколько учреждений Самары на адреса электронной почты также поступили сообщения о минировании. Были эвакуированы сотрудники трех городских департаментов: опеки, управления имуществом и спорта, а также ограничен доступ в лечебные учреждения. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Кстати

Заведомо ложное сообщении об акте терроризма наказывается лишением свободы до пяти лет.