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31.01.2019 17:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Самаре установят памятник Дмитрию Шостаковичу

Текст: Виталий Ахмеров (Самара)

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал инициативу об установке в Самаре памятника композитору Дмитрию Шостаковичу. Об этом в своем Twitter сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Фото: iStock
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- Памятнику Шостаковичу в Самаре быть! Владимир Мединский, как председатель Российского военно-исторического общества, поддержал нашу инициативу. Напомню: именно в Куйбышеве великий композитор закончил работу над 7-й блокадной симфонией. 5 марта 1942 года в Куйбышевском оперном театре состоялось ее первое исполнение, - написал депутат.

В приложенном к публикации письме, подписанном Владимиром Мединским, сказано, что Российское военно-историческое общество готово принять участие в реализации проекта в части приобретения бронзовой скульптуры композитора работы Зураба Церетели.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Музыка Классика Филиалы РГ Средняя Волга Правительство Минкультуры ПФО Самарская область Самара Персона: Дмитрий Шостакович
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