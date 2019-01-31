В Самаре установят памятник Дмитрию Шостаковичу

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал инициативу об установке в Самаре памятника композитору Дмитрию Шостаковичу. Об этом в своем Twitter сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

- Памятнику Шостаковичу в Самаре быть! Владимир Мединский, как председатель Российского военно-исторического общества, поддержал нашу инициативу. Напомню: именно в Куйбышеве великий композитор закончил работу над 7-й блокадной симфонией. 5 марта 1942 года в Куйбышевском оперном театре состоялось ее первое исполнение, - написал депутат.

В приложенном к публикации письме, подписанном Владимиром Мединским, сказано, что Российское военно-историческое общество готово принять участие в реализации проекта в части приобретения бронзовой скульптуры композитора работы Зураба Церетели.