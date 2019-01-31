До перехода семи регионов на цифровое телевещание осталось десять дней

В России 11 февраля стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание.

Для приема 20 общефедеральных телеканалов в цифровом формате по всей России построена внушительная сеть вышек и передатчиков. Теперь пользователям семи регионов, где отключат аналоговое телевещание в феврале, - а это Чеченская Республика, Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская и Магаданская области - осталось лишь настроить свой телевизор на нужную волну.

Новые телевизоры, купленные после 2013 года, нужно просто перенастроить с аналогового на цифровой стандарт вещания, а для старых аналоговых телевизоров потребуется специальная приставка.

Пик спроса на приставки в минкомсвязи прогнозируют 11-13 февраля, когда отключат аналоговое вещание, и в начале лета, когда люди поедут на дачи

Ее минимальная стоимость - 990 рублей, это дешевле блока сигарет, отметил замглавы минкомсвязи Алексей Волин. В комплекте с приставкой идут пульт, кабель для присоединения к телевизору и батарейки. Минимальная стоимость приставки не изменится. Минкомсвязь, минпромторг, "Почта России" и крупнейшие ретейлеры подписали меморандум об обеспечении населения России абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов. По словам Алексея Волина, меморандум открыт для присоединения и других участников, например, небольших региональных торговых сетей.

Участники меморандума намерены обеспечить покупателям выбор приставок для приема цифрового телесигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах, в том числе в низшем - в пределах тысячи рублей. Это позволит избежать необоснованного подорожания приставок. Население семи регионов первой волны перехода на "цифру" полностью обеспечено необходимым оборудованием. Проблем с нехваткой приставок не ожидается, сказал Алексей Волин.

Все регионы оценили свои потребности, довели через минпромторг до сведения торговых сетей. Запасы на складах в два раза превышают потребность в приставках в этих регионах. На складах находится более 400 тысяч приставок, из них 200 тысяч относятся к низкому ценовому сегменту.

В целом по России спрос на цифровые бюджетные приставки оценивается в 4,5 миллиона штук. Как пояснил Волин, около 70 миллионов телевизоров выпущены в последние шесть лет и поддерживают цифровой стандарт вещания DVB-Т2. Многие решили купить новые телевизоры сейчас, за последние два месяца спрос на них вырос вдвое. Остальные приобретают приставки.

По прогнозу Алексея Волина, пик спроса в регионах произойдет дважды. Первый - в момент подключения регионов к цифровому ТВ. В первые дни после перехода - 11-13 февраля - Федеральная антимонопольная служба намерена особенно тщательно следить за продажей приставок. Второй пик продаж придется на начало летнего сезона, когда люди массово начнут выезжать на дачи.