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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эфиру нет аналога

До перехода семи регионов на цифровое телевещание осталось десять дней
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
В России 11 февраля стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание.
Переход на цифровое ТВ пройдет без эксцессов, уверены в минкомсвязи. Фото: Аркадий Колыбалов Переход на цифровое ТВ пройдет без эксцессов, уверены в минкомсвязи. Фото: Аркадий Колыбалов
Переход на цифровое ТВ пройдет без эксцессов, уверены в минкомсвязи. Фото: Аркадий Колыбалов

Для приема 20 общефедеральных телеканалов в цифровом формате по всей России построена внушительная сеть вышек и передатчиков. Теперь пользователям семи регионов, где отключат аналоговое телевещание в феврале, - а это Чеченская Республика, Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская и Магаданская области - осталось лишь настроить свой телевизор на нужную волну.

Новые телевизоры, купленные после 2013 года, нужно просто перенастроить с аналогового на цифровой стандарт вещания, а для старых аналоговых телевизоров потребуется специальная приставка.

Пик спроса на приставки в минкомсвязи прогнозируют 11-13 февраля, когда отключат аналоговое вещание, и в начале лета, когда люди поедут на дачи

Ее минимальная стоимость - 990 рублей, это дешевле блока сигарет, отметил замглавы минкомсвязи Алексей Волин. В комплекте с приставкой идут пульт, кабель для присоединения к телевизору и батарейки. Минимальная стоимость приставки не изменится. Минкомсвязь, минпромторг, "Почта России" и крупнейшие ретейлеры подписали меморандум об обеспечении населения России абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов. По словам Алексея Волина, меморандум открыт для присоединения и других участников, например, небольших региональных торговых сетей.

Участники меморандума намерены обеспечить покупателям выбор приставок для приема цифрового телесигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах, в том числе в низшем - в пределах тысячи рублей. Это позволит избежать необоснованного подорожания приставок. Население семи регионов первой волны перехода на "цифру" полностью обеспечено необходимым оборудованием. Проблем с нехваткой приставок не ожидается, сказал Алексей Волин.

Фото: Наталья Саванкова
Полезная книжка: Как перейти с аналогового на цифровое телевидение

Все регионы оценили свои потребности, довели через минпромторг до сведения торговых сетей. Запасы на складах в два раза превышают потребность в приставках в этих регионах. На складах находится более 400 тысяч приставок, из них 200 тысяч относятся к низкому ценовому сегменту.

В целом по России спрос на цифровые бюджетные приставки оценивается в 4,5 миллиона штук. Как пояснил Волин, около 70 миллионов телевизоров выпущены в последние шесть лет и поддерживают цифровой стандарт вещания DVB-Т2. Многие решили купить новые телевизоры сейчас, за последние два месяца спрос на них вырос вдвое. Остальные приобретают приставки.

По прогнозу Алексея Волина, пик спроса в регионах произойдет дважды. Первый - в момент подключения регионов к цифровому ТВ. В первые дни после перехода - 11-13 февраля - Федеральная антимонопольная служба намерена особенно тщательно следить за продажей приставок. Второй пик продаж придется на начало летнего сезона, когда люди массово начнут выезжать на дачи.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток СКФО Чеченская Республика ЦФО Тульская область ЦФО Рязанская область ПФО Пензенская область ПФО Ульяновская область Переход на цифровое телевидение
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