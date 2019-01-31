Подозреваемый в тяжких преступлениях сенатор Рауф Арашуков не изменяет своим привычкам даже в следственном изоляторе "Лефортово". Как сообщают члены общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержанный политик даже отказался от казенных блюд.

Впрочем, это не протестная голодовка, а всего лишь намерение остаться на привычной диете, так как Арашуков-младший сказал, что питаться будет только продуктами с воли.

Отметим, что самый молодой член Совета Федерации с детства привык жить в достатке и на широкую ногу, что поделать, Noblesse oblige - "Положение обязывает".

Еще в 90-е годы, когда красивые автомобильные номера нельзя было официально приобрести, на арашуковских раритетных машинах, а таковых было не один десяток, красовались номера с сериями АРР и ООО.

В качестве примера любви к эффектам можно вспомнить, как на празднование 20-летия Рауфа Арашукова на Ставрополье появилась ограниченная серия пива, названная в честь виновника торжества. Портрет именинника и пожелания ему многих лет украшали бутылку.

С размахом была построена в ауле Хабез официальная резиденция Арашуковых - гостинично-оздоровительный комплекс "Адиюх Пэлас". Отель является сердцем Карачаево-Черкесии не только благодаря ландшафту и прекрасно организованной территории в 17 гектаров, включающей в себя великолепное озеро, лечебный минеральный источник Адиюх, банно-бассейный комплекс, спортивные площадки, комфортабельные номера и рестораны", - говорится в рекламном проспекте на сайте отеля.

Кстати, оно написано с грубыми ошибками, так что заявление о том, что сенатор не владеет русским языком, может быть не лишено оснований.

При обысках по делу Арашуковых нашли более 50 кг ювелирных изделий, золотые слитки, крупные суммы наличных в валюте и рублях, а также различное оружие

Впрочем, чего не отнять - комплекс производит впечатление роскошной мебелью, живописной местностью, ландшафтным дизайном.

Именно там 18 января состоялось празднование 58-летия отца сенатора Рауля Арашукова. Запевалой на именинах выступал известный певец Николай Басков, а почетными гостями были не только родные, но и влиятельные на Северном Кавказе политики, чиновники и бизнесмены. Как говорится, Noblesse oblige.

Кстати, шикарный отель продолжает работать в обычном режиме. И, возможно, его популярность даже возрастет, ибо благодаря силовикам гостиница прославилась на федеральном уровне.

Наверняка также повысится популярность другой жемчужины Арашуковых - базы отдыха "Вербовая балка", расположенной в 15 километрах от Ставрополя. Арашуковы много сделали для ее раскрутки и с помощью местных властей построили рядом трассу для мото- и автокросса. Несколько лет подряд там собирались тысячи поклонников из разных уголков России.

Другим прибыльным активом семьи Арашуковых является расположенный в Ставрополе завод по производству гофрированной тары. А еще есть клиринговые компании, предприятия по добыче природного камня и гипса, фермы, агентства по торговле недвижимостью, фирмы по продаже автомобилей и так далее.

К наиболее экзотичным можно отнести питомник по разведению и селекции кавказских волкодавов и модельный дом Аraida, который специализируется на разработке элитных коллекций одежды. Все это, конечно, официально оформлено на братьев, сестер, шуринов, золовок и доверенных людей.

Тем не менее официальные доходы сенатора невелики. В 2017 году Рауф Арашуков, согласно декларации на сайте Совета Федерации, заработал 4,9 миллиона рублей. Заработки его жены оказались куда более скромными - всего 96 тысяч рублей за год. При этом супруги не имеют в собственности ни одного автомобиля.

Зато с недвижимостью совсем другое дело. У сенатора имеются три жилых дома площадью 890, 438 и 148 квадратных метров, а также приусадебный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в совместном пользовании находится квартира площадью 115 квадратных метров, а у жены Арашукова и двоих его детей - квартира площадью 70,9 квадратного метра.

Возможно, что после окончания судебного процесса все это отойдет в доход государства в качестве возмещения 30 миллиардов рублей.

Рауля Арашукова и его племянника Руслана в четверг в Москве в Следственном комитете допрашивали как подозреваемых по уголовному делу о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что кроме Арашуковых следователи Главного следственного управления допрашивают в качестве подозреваемых Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

- В зависимости от роли каждого они подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила Петренко. Следователи вместе с оперативниками ФСБ и МВД в 11 регионах провели больше 40 обысков. И это лишь начало.

Если обвинения Раулю Арашукову в причастности к хищениям газа более чем на 30 млрд рублей следствию удастся доказать, то он отправится в колонию лет на 20, что в его возрасте практически пожизненный срок.

Во время задержания у Арашукова-старшего из кабинета изъяли десятки ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Надо уточнить, что подозревают Рауля Арашукова в краже газа, когда он работал в компаниях "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и "Ставропольрегионгаз". Именно они отвечали за снабжение газом Северного Кавказа.

Пока нет официального подтверждения обвинений СК, но приблизительная картина криминальной деятельности группы Арашукова-старшего выглядит следующим образом. До 2004 года Арашуков руководил серьезной организацией под названием "Ставропольрегионгаз". Контора подписывала договора с кучей фирм, которым передавалась кредиторская задолженность за потребленный газ. В переводе на обывательский язык жители Ставрополя платили за газ не "Ставропольрегионгазу", а каким-то фирмам на спецсчета. Пока правоохранители говорят об одном миллиарде рублей недополученных доходов.

Следующие обвинения Раулю Арашукову могут касаться махинаций с газом в другой газовой конторе. Четыре года, начиная с 2010-го, Рауль Арашуков руководил оператором "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

Судя по документам, газ поставляли пользователям, которых в реальности не существовало. "Сэкономленное" таким образом топливо продавали налево. Эти призраки-потребители за топливо не платили. На бумаге росли долги, которые также были виртуальными. Но вот деньги - дотации компаниям за должников - казна платила настоящие. И их делила между собой небольшая группа граждан.

Самое удивительное, что про эту аферу с "мертвыми душами" знали и проверяющие, и надзирающие органы. Даже были попытки навести порядок. Так, в 2010 году в столичном главке МВД против Рауля Арашукова даже дело завели по статье "мошенничество". Сумма называлась в сто миллионов рублей. Чем все закончилось, уточнить не удалось.

Когда ситуация стала совсем нетерпимой, гендиректора "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Рауля Арашукова "ушли" в отставку. Но ушел он недалеко - очень скоро всплыл советником гендиректора "Газпром межрегионгаза", курирующего поставки газа по всему Северному Кавказу.

Сейчас на вопросы следствия отвечает и его племянник, он же глава "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков. Этот человек успел поработать в подразделениях "Газпрома" в Майкопе, Пятигорске и Астрахани. По этим адресам идут уже который день обыски.

Кроме семьи Арашуковых обыскивают четверых руководителей газовых компаний в Северо-Кавказском округе. Обыски только начались. Но найденное уже измеряется в килограммах. Только в одном месте, каком - не уточняют, нашли более 50 кг ювелирных изделий. Описывали их практически сутки. Также найдены золотые слитки, крупные суммы наличных в долларах, евро и рублях, а также различное оружие. В ближайшее время все это будет доставлено в Москву и приобщено к уголовному делу. А пока в столицу из СКФО самолетами доставляют всех задержанных.