В Чечне умерла 130-летняя бабушка

В Чеченской Республике скончалась Коку Истамбулова, которой, по словам ее родственников, было 130 лет.

О смерти бабушки сообщил ее внук Ильяс Абубакаров. Как рассказал Ильяс агентству РИА Новости, бабушка в вечер перед смертью не жаловалась на состояние, общалась с родственниками, а потом ей неожиданно стало плохо. Приехавшие врачи сообщили, что у нее упало давление, старушке оказали помощь. Но спасти бабушку не получилось. Ее похоронили на кладбище в родовом селе Братское.

Напомним, несколько дней назад в Кабардино-Балкарии скончалась 128-летняя Нану Шаова, которая была занесена в Книгу рекордов РФ как самая пожилая жительница России. Однако по данным Пенсионного фонда РФ, Коку Истамбулова родилась в 1889 году. У нее даже был в наличии паспорт, где указан год рождения, однако месяц и день оказались не проставлены.

У женщины остались пять внуков и 16 правнуков, дети Коку скончались раньше нее.