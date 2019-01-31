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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СКА досрочно стал победителем дивизиона Боброва

Текст: Данила Жиляев

Петербургский СКА досрочно стал победителем дивизиона Боброва Континентальной хоккейной лиги. Питерские армейцы обеспечили себе первое место благодаря выездной победе над астанинским "Барысом" 3:2.

У СКА оформил дубль Наиль Якупов, а еще одну шайбу забросил Павел Дацюк. В составе "барсов" голами отметились Андре Петерссон и Дарен Диц.

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Для петербуржцев эта победа стала шестой кряду. Более того, они обыграли "Барыс" второй раз за неделю - в прошлый четверг дома СКА взял верх также со счетом 3:2, но в серии буллитов.

На данный момент на счету СКА 91 очко после 54 матчей регулярного чемпионата, и команда Ильи Воробьева возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. На три балла отстает ЦСКА. Следом идет финский "Йокерит" с 74-мя очками, который уже потерял шансы побороться за первое место. Напомним, что победа в дивизионе обеспечивает команде первый или второй номер посева в плей-офф.

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