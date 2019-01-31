Вице-губернатора Ленобласти арестовали на два месяца

В Петербурге Дзержинский районный суд избрал меру пресечения вице-губернатору Ленинградской области Олегу Ковалю. Высокопоставленного чиновника подозревают в мошенничестве и ближайшие два месяца он должен провести под арестом, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 29 января Олег Коваль был задержан сотрудниками ФСБ.

По версии следствия с середины декабря 2013 года и до 29 апреля 2015 года Олегом Ковалем и группой других лиц были похищены деньги, выделенные на инвестиционную программу по газификации.

Сам Коваль в этот период работал директором по капитальному строительству и инвестициям в газораспределительной компании.

Согласно релизу Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, сумма исчезнувших средств составила порядка 28 миллионов рублей.

Во время судебного заседания адвокат Коваля просил избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, в частности, предлагались варианты домашнего ареста или залога на сумму до 47 миллионов рублей.

Между тем, сторона следствия настаивала на аресте, объясняя это тем, что у Коваля есть открытая виза в Англию.

В итоге суд согласился с позицией следователей и принял решение о том, что Олег Коваль до 28 марта будет находится в Следственном изоляторе №3