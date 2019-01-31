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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Живущий под петербургским мостом тюлененок научился охотиться в Неве

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Зоозащитники из "Фонда друзей балтийской нерпы" сняли на видео тюлененка, который вот уже два месяца живет под одним из мостов в самом центре Петербурга. Днем тюлень прячется от машин и прохожих, а ночью отдыхает на льдинах.

Фото: iStock
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Тюлененок был замечен в центре Петербурга два месяца назад. Мост под которым он живет зоозащитники не называют специально, чтобы прохожие не потревожили животное.

Перед новогодними праздниками тюлененок пропал из поля зрения общественников. Зоозащитники думали, что его спугнул шум фейерверков.

Состояние здоровья ластоногого у специалистов опасений не вызывает. Тюлень выглядит упитанным, а это означает, что он научился охотиться в Неве и укрываться от птиц, которые могут доставлять морским млекопитающим много хлопот.

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