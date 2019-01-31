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31.01.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за лжеминирования эвакуирована администрация Ростовской области

Текст: Николай Грищенко, Рома Мерзляков

Административные, медицинские и образовательные учреждения Ростовской области вторые стуки подвергаются атаке телефонных террористов, сообщающих по электронной почте о минировании зданий и объектов социальной инфраструктуры. Информацию о минировании получили различные учреждения Ростова-на-Дону, Азова и города Шахты.

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В целях безопасности была произведена эвакуация сотрудников администрации Ростовской области, Министерства культуры, детской поликлиники на улице 339-й стрелковой дивизии, торговый центр "Золотой Вавилон", Минспорта, Минобразования и ряда школ. В том числе рабочие места покинули сотрудники регионального филиала "РГ".

- Информация о минировании социальных и административных объектов не находит подтверждения. Специалисты служб экстренного реагирования Дона продолжают проверку зданий и сооружений Азова, Шахт и Ростова-на-Дону. К проверкам привлечены кинологи с собаками, тренированными на поиск взрывных устройств, - сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Напомним, что 30 января в городе Шахты из-за ложного сообщения были эвакуированы 39 школ, в которых обучалось свыше 22 тысяч детей.

Кстати

Волна сообщений о минировании докатилась до Волгограда. Работников офисного центра на проспекте Ленина, в котором расположена редакция местного филиала "РГ", попросили покинуть помещение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград ЮФО Ростовская область Атака телефонных террористов на Россию
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