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31.01.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Платов пьяного пассажира сняли с рейса

Текст: Лариса Ионова

Во время посадки на рейс "Ростов-Екатеринбург" был отстранен от полета один из пассажиров, находящийся в нетрезвом состоянии. Им оказался 33-летний житель Свердловской области.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО, в дежурную часть поступила информация о том, что к выходу на посадку рейса Ростов-на-Дону - Екатеринбург требуются полицейские. Командир воздушного судна сообщил, что принял решение об отстранении от полета одного из пассажиров, так как он по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

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Тем временем сегодня будет избрана мера наказания для пьяного дебошира, "отметившегося" на рейсе "Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург" 28 января. Несмотря на замечания экипажа, он спровоцировал в салоне самолета скандал.

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