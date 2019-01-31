В аэропорту Платов пьяного пассажира сняли с рейса

Во время посадки на рейс "Ростов-Екатеринбург" был отстранен от полета один из пассажиров, находящийся в нетрезвом состоянии. Им оказался 33-летний житель Свердловской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО, в дежурную часть поступила информация о том, что к выходу на посадку рейса Ростов-на-Дону - Екатеринбург требуются полицейские. Командир воздушного судна сообщил, что принял решение об отстранении от полета одного из пассажиров, так как он по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

Нарушитель общественного порядка задержан для составления административного протокола. Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 дней

Тем временем сегодня будет избрана мера наказания для пьяного дебошира, "отметившегося" на рейсе "Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург" 28 января. Несмотря на замечания экипажа, он спровоцировал в салоне самолета скандал.