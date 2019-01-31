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31.01.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Копейских медиков проверят на оказание некачественных услуг

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

После смерти детей в больнице копейского поселка Потанино в медучреждении организована доследственная проверка по признакам преступления об оказании услуг ненадлежащего качества (часть 3 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщили в четверг в следственном управлении СК по Челябинской области.

Фото: iStock
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- В период декабря 2018 - января 2019 года в городской больнице №1 (город Копейск) скончались трое детей: мальчики в возрасте пяти и 13 лет, и девятилетняя девочка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе проверки с привлечением специалистов регионального минздрава будет установлено соответствие нормативным требованиям и стандартам предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц и руководства больницы.

Ранее по фактам гибели детей были возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей часть (2 статьи 109 УК РФ).

Как уже сообщала "РГ", в ближайшее время больницу посетит губернатор области Борис Дубровский. До завершения официальной проверки обстоятельств смерти детей он попросил воздержаться от каких-либо оценок.

Министр здравоохранения региона Сергей Приколотин принес соболезнования родителям и близких погибших. И сообщил, что в проверке больницы принимают участие главные специалисты региона и федерального уровня.

- Скоро мы получим окончательную информацию о тех диагнозах, которые имели место, - сообщили министр. - Но уже сейчас можно сказать, что каждый из этих случаев был клинически сложным. Тем не менее больницу ждут кадровые и управленческие решения, причем довольно жесткие.

По словам министра, детский и взрослый стационары в Копейске планируется разделить. Возможности и ресурсы для этого есть. Такой опыт уже используется в крупных городах региона - Миассе и Златоусте, где разделение взрослой и детской медпомощи более рационально с точки зрения организации процесса.

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