После гибели детей в Копейске уволен главврач детской поликлиники

В Копейске уволен главный врач городской детской поликлиники, в которой наблюдались трое детей, скончавшиеся в городе за последние полтора месяца. Об этом "РГ" в четверг сообщили в минздраве региона.

Как уже сообщала "РГ", после гибели в больнице копейского поселка Потанино двух мальчиков в возрасте пяти и 13 лет, и девятилетней девочки в городе работает проверка главных специалистов минздрава регионального и федерального уровня.

Глава челябинского минздрава Сергей Приколотин сообщил, что каждый из трех случаев был клинически сложным. Однако заверил, что Копейск ждут кадровые и управленческие решения, причем довольно жесткие.

Следственным управлением СК по Челябинской области организована проверка по признакам преступления об оказании медицинских услуг ненадлежащего качества (часть 3 статьи 238 УК РФ).

По словам представителя следственного ведомства Владимира Шишкова, ранее по фактам гибели детей были возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей часть (2 статьи 109 УК РФ).