Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом

Весной в России открывается прием заказов на обновленный минивэн V-Class, который должен прибыть в дилерские центры нашей страны летом.

Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер. Он подробно рассказал об изменениях в дизайне, сделав акцент на более широкой решетке и укрупнившейся трехлучевой эмблеме.

Под черным "блюдцем" эмблемы скрываются элементы радарного оборудования, задействованного в том числе в системе экстренного торможения, которая для V-Class раньше не предлагалась. Эта система умеет распознавать статические препятствия, движущийся транспорт и пешеходов и в случае возможного ДТП "оттормаживает" минивэн до полной остановки.

Как позже уточнили представители дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans, новая решетка подчеркивает усиленный потенциал моторной линейки. В то же время более широкая решетка и укрупнившийся передний воздухозаборник призваны улучшить охлаждение нового 2-литрового дизельного двигателя ОМ 654, известного по легковым моделям С-Class, E-Class и GLE-Сlass.

В модели V250 d этот агрегат выдает 190 л.с. и 440 Нм. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3-5,9 л/100 км. В старшем исполнении V300 d отдача составляет 239 л.с. и 500 Нм. Интересно, что расход топлива в смешанном цикле для двух моделей заявлен на одном уровне 6,3-5,9 л/100 км. При этом в фазе разгона крутящий момент двигателя модели V 300 d на короткое время получит "усиление" в виде дополнительных 30 Нм (эффект Overtorque). За 7,9 с автомобиль V 300 d разгонится с нуля до 100 км/ч, а его максимальная скорость достигнет отметки 220 км/ч.

Фото: Борис Захаров / РГ

Новые двигатели V-Class cтали значительно тише и экологичнее. Расход топлива применительно к модели V 250 d уменьшился сразу на 13%. Кроме того, впервые для V-Class предлагается 9-диапазонный "автомат" G-Tronic, который пришел на смену 7-диапазонной автоматической трансмиссии.

Однако, как "РГ" удалось выяснить у представителя отделения маркетинга Томаса Рица, для российского рынка линейка двигателей и трансмиссий с началом российских продаж не изменится. Иными словами, первым на нашем рынке дебютирует исполнение V250 d с прежним 2-литровым дизелем OМ 651 и 7-диапазонным "автоматом" 7G-TRONIC. Через некоторое время (какое - пока непонятно) подтянется обновленный V 300 d опять-таки с дореформенной силовой OМ 651 установкой и 7-диапазонным "автоматом" 7G-TRONIC.

В перспективе же в России обязательно появятся более экономичные и экологичные 2-литровые дизели, представленные в Штутгарте, а также 9-диапазонный "автомат", который, как ожидается, предложат как опцию для V250 d и как штатное оснащение для V300 d.

По словам маркетологов, задержка связана с различием в методах сертификации, которые уже действуют в Европе, но пока не приняты в России. Отметим, что новые двигатели V-Clas для Европы соответствуют стандарту Euro 6 d-TEMP, а моторы V-Class, которые сейчас реализуются в России, соответствуют менее строгому стандарту по выбросам Еuro 6 B. Иными словами, V-Class с более экономичными дизелями начнут поставлять в России лишь после того, как методы сертификации станут едиными в Европе и России.

Главное новшество в салоне - сиденья среднего ряда премиум-класса. Эти опциональные шикарные кресла разработаны специально для V-Class с изначальным прицелом на китайский рынок. Появились также новые цвета и материалы отделки, например, бежевая обивка кресел кожей Nappa. Еще одна важная для нашего рынка новация - матричные фары с адаптивным управлением дальним светом.