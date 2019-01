Режиссер "Властелина колец" снимет новый фильм о The Beatles

- Я взволнован тем, что честь сделать фильм о Beatles доверена именно мне", - рассказал Питер Джексон и добавил, что эта работа будет для него счастьем.

Не случайно, что эта хорошая новость пришла именно сейчас: 30 января исполнилось 50 лет со времени последнего выступления Beatles перед зрителями. Тогда они исполнили на крыше офиса компании Apple CorporationLtd. песни из нового альбома Let It Be: Get Back, One After 909, I’ve Got a Feeling и другие. Просто вынесли аппаратуру и инструменты из студии, которая была в подвале этого дома, и сыграли на свежем воздухе, бесплатно.

Погода была скверная: холодно, промозгло, ветер - типичная английская зима. Джон Леннон даже надел более теплую одежду своей жены Йоко Оно, дабы не простудиться. Песню One After 909 пришлось в итоге играть не один раз - в звуки музыки хлестко вмешивались лютые порывы ветра…

Лондонская полиция была против этого выступления. Но зрителей, издалека заслышавших The Beatles, пришло много. Они стояли под зданием. Меломаны некоторое время уговаривали и сдерживали английских стражей порядка, но те в итоге все-таки прекратили этот необыкновенный концерт.

Однако 42-минутный фильм, который тоже получил название Let It Be, вышел на экраны. Из самого концерта в него вошло лишь 20 минут звучания. Но немало музыки, да и интервью битлов (вместе с ними на сцене играл и пианист Билли Престон) в фильм так и не попали.

Питер Джексон пока не рассказывает о том, использует ли он эти, пока не известные широкой аудитории кадры. Зато уже сообщил, что основой для его фильма станут съемки The Beatles для так и несостоявшейся телепрограммы. Сделаны они в январе 1969 года. В эфир также не попали.

Прямая речь

Питер Джексон, кинорежиссер и сценарист:

- В нашем распоряжении оказались 55 часов видеоматериалов, которые никогда не демонстрировались, и 140 часов аудиоматериалов. Словно машина времени перенесла нас обратно, в 1969-й год. И вот мы сидим в студии, наблюдая за тем, как четверо друзей создают вместе отличную музыку…