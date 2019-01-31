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Рубрика: Digital

Сервер переходит на новый формат

Текст: Екатерина Ясакова
С 1 февраля начнет действовать манифест основных мировых разработчиков DNS-серверов. С этого момента заработают новые стандарты протокола DNS (Domain Name System, системы доменных имен). Дату эту прозвали Flag Day (День Флага).

DNS - компьютерная распределенная система, которая хранит информацию о доменных именах, присвоенных IP-адресам. Протокол DNS был разработан еще в 1980-х годах и нуждался в усовершенствовании. Производители программного обеспечения DNS регулярно сталкивались с проблемами, связанными с невозможностью изменить привычный порядок системы, например внедрить новые функции, без существенного замедления процессов.

Фото: iStock
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Решить их призван новый стандарт EDNS, который отличается лучшей производительностью и более высоким уровнем безопасности. Отныне сервер не будет больше использовать старый формат запроса. То есть программное обеспечение, отвечающее за работу DNS, попросту прекратит принимать трафик, который не отвечает новому стандарту EDNS.

Крупные провайдеры и DNS-операторы готовы к Дню Флага, поскольку уже давно соответствуют новому стандарту и следят за обновлением версий своих сервисов. Отразиться переход может на сайтах госструктур, банков и частных компаний, которые самостоятельно поддерживают свой DNS-сервер. Они могут столкнуться с трудностями во время перехода.

В Координационном центре доменов RU/РФ, который отвечает за российские домены верхнего уровня, рассказали, что наши сайты готовы к переходу. Директор центра Андрей Воробьев отметил, что о каких-либо серьезных сбоях в работе ресурсов, расположенных в доменных зонах .ru и .рф, речи не идет. Максимум, некоторые сайты могут "подтормаживать". Будет наблюдаться небольшая задержка в отклике при обращении к тому или иному сайту.

Digital Интернет Вступают в силу в феврале 2019 года
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