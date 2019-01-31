Самый дешевый в мире автомобиль уйдет в историю

Самый доступный в мире автомобиль оказалось дешевле не выпускать, чем модернизировать и продавать. Поэтому легендарный хэтчбек Tata Nano с 1 апреля 2019 года уйдет в историю. Окончательно распрощаться с ним можно будет чуть позже, когда индийская компания завершит продажи малолитражки.

Ранее "РГ" писала, что спрос на машину, несмотря на ее символическую стоимость, существенно упал. В июне 2018-го производителю удалось продать всего три экземпляра, а за всю вторую половину года - 310 единиц, тогда как раньше она расходилась тысячами за месяц. В связи с этим Tata Motors отказалась от идеи вывести на рынок новое, третье по счету поколение Nano (под условным названием "Пеликан"), но все-таки планировала сохранять первую генерацию этой "малышки" на конвейере еще 10 лет - чуть ли не как социальный проект для небогатого местного населения.

Увы, "смертный" приговор ей был подписан законодателями, отмечает Autocar India. С 1 апреля все автомобили, произведенные в Индии, должны быть оборудованы антиблокировочной системой торможения ABS и соответствовать более жестким нормам по выхлопам, а с 1 октября - отвечать еще и обновленным требованиям по краш-тестам. Ставить ABS и дорогой двигатель на Nana в Tata Motors уже не захотели - повысив цену машины, продать ее будет невозможно.

В настоящее время приобрести Tata Nano, которая при появлении в 2009 году называлась "Автомобиль за 100 тысяч", можно по цене от 236 тысяч индийских рупий, что соответствует сумме в 217 тысяч рублей. Машина оснащается двухцилиндровым бензиновым мотором объемом 0,6 литра мощностью 38 л.с., у которого наблюдались случаи самовозгорания, и практически не отвечает современным нормам безопасности. Второе поколение модели - Nano GenX - получило ряд доработок, но стоит почти вдвое дороже.