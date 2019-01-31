Стартовали продажи Lada Vesta за 1 млн рублей

Сегодня, в последний день января, в России стартовали официальные продажи самой дорогой серийной Lada в истории - Vesta Sport.

"Заряженный" седан пока предлагается в одной комплектации Luxe и с доступной для неё пакетом Multimedia. Начальная стоимость - 1 009 900 рублей.

В оснащение входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. В Multimedia добавляются камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. С таким набором опций машина стоит уже 1 045 900 рублей. О появлении более дорогого исполнения Luxe-Prestige на сегодняшний день пока ничего неизвестно.

Lada Vesta Sport собирают вручную на конвейере Lada Sport, спортивного подразделения АвтоВАЗа, расположенного в Тольятти. Мощности тольяттинского предприятия Lada Sport позволяют собирать по мелкосерийной технологии 5000 тысяч автомобилей в год, но при этом в текущем году выпустит максимум 1200 экземпляров Vesta Sport.

Сваренные, окрашенные и частично собранные Lada Vesta прибывают с автозавода Lada Ижевск в Тольятти, где их доукомплектовывают "спортивными" элементами.

С ижевского завода спортивная Lada Vesta сходит уже с новыми сиденьями, черным потолком, отделкой под "карбон", обновлённой приборкой, а в Lada Sport ставят рулевое колесо, ручку КП с кожаной отделкой, декоративные накладки и многое другое.

Кроме того, автомобиль получает стильный обвес с передними пластиковыми крыльями, оригинальные диски 17-й размерности на пяти болтах, резину, спойлер, антенну "акулий плавник".

Под капот машины устанавливают форсированный и доработанный 1,8-литровый "атмосферник" мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм, также ставят "реношную" 5-ступенчатую механическую коробку JR5 и тормоза с дисками увеличенного диаметра.

Lada Vesta Sport имеет расширенную колею, заниженную подвеску с клиренсом в 162 мм. Разгоняется автомобиль с места до "сотни" за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 198 км/ч.

К слову, Vesta Sport планировали собирать на ижевской площадке, но в итоге она получила тольяттинскую "прописку" в Lada Sport, что логично для спортивного автомобиля.

Напомним, по первоначальному плану продажи новой версии Lada Vesta должны были стартовать еще в октябре-ноябре 2018 года. Хотя само серийное производство автомобилей началось в конце прошлого года. Первые товарные образцы дилеры бренда Lada получили на новогодних каникулах.

Ранее мы сообщали о том, что АвтоВАЗ ведет работу над обновленной Lada Granta Sport, проект находится на ранней стадии, появление автомобиля в текущем году под вопросом.