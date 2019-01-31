Новости

В Петербурге и Ленобласти "заминировали" ТЦ, школы и больницы 15:11
Volkswagen показал концепт пляжного багги 15:08
Дебошир с севшего в Сочи самолета оказался работником Пулково 15:07
Эксперт оценил реакцию Германии на критику США "Северного потока - 2" 15:03
Видео: В Брянске участник ДТП набросился на врачей "скорой" 14:59
На Южном полюсе нашли уникальное древнее существо 14:51
В Барнауле от воспитателей в частном саду пострадали 14 детей 14:50
Росгвардия получила 64 автомобиля для вневедомственной охраны в Москве 14:48
Ревность девушки оказалась симптомом опасного заболевания 14:48
Роскомнадзор выявил нарушения при проверке BBC 14:39
В Дагестане провели тысячу обысков на предприятиях газопотребления 14:38
Tesla сообщила об убытках в 1 млрд долларов 14:35
Все спортивные объекты готовы к II Европейским играм в Минске 14:30
Ювелирный бал: украшения Dior Haute Joaillerie в Москве 14:25
Японскому журналисту посоветовали изучить итоги Второй мировой войны 14:24
В ЮАР отыскали исчезнувший город Квененг 14:14
Квартиру психиатра из "Битвы экстрасенсов" обокрали на миллион рублей 14:05
В Сочи на два месяца арестовали дебошира рейса в Анталью 14:05
Патриарх Ириней: Власти Черногории предали Сербию 13:54
В Петербурге под "мостом глупости" застряли два грузовика 13:50
В московском метро пассажир открыл стрельбу 13:48
Абэ вновь отказался считать южные Курилы российскими 13:45
В Самаре проверят новые сообщения о минировании ТЦ и больниц 13:45
Дмитрий Медведев призвал уточнить закон о "шпионских" устройствах 13:44
Правительство утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 14:51
Рубрика: Культура

На Южном полюсе нашли уникальное древнее существо

Текст: Денис Передельский
Фото: Brandon Peecook, Field Museum Фото: Brandon Peecook, Field Museum
Фото: Brandon Peecook, Field Museum

Сотрудники Полевого музея естественной истории (США) описали ранее неизвестный вид архозавров, окаменелые останки представителя которого были найдены в Антарктиде недалеко от Южного полюса.

Как передает Eurek Alert, открытие позволит понять, как именно в древности развивалась жизнь на Южном полюсе. Антарктида не всегда была ледяной пустыней - 250 миллионов лет назад она была покрыта лесами и реками, а температура там редко опускалась ниже нуля.

Фото: Karim Sadr / University of Witwatersrand
В ЮАР отыскали исчезнувший город Квененг

Это был огромный дом для разнообразной флоры и фауны. Неполный окаменелый скелет представителя того периода времени и отыскали исследователи. Анализ показал, что это был архозавр - рептилия размером с игуану. Она является ранним родственником крокодилов и динозавров.

"Это существо было немного похоже на ящерицу, но эволюционно представляло собой одного из первых членов этой большой группы, - говорит ведущий автор исследования Брэндон Пикук. - Раньше мы думали, что антарктические животные были похожи на тех, которые обитали на юге современной Африки. Ведь когда-то эти материки были соединены. Но теперь мы знаем, что дикая природа Антарктиды была уникальной".

Новый вид получил название Antarctanax shackletoni. Палеонтологи считают, что это был хищник, который охотился на насекомых, а также небольших млекопитающих и земноводных.

Полная версия исследования опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

В Волгоградской области нашли украшения бронзового века
В Египте раскопали гробницы Древнего Царства
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Общество Природа В мире Антарктида Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ