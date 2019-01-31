На Южном полюсе нашли уникальное древнее существо

Сотрудники Полевого музея естественной истории (США) описали ранее неизвестный вид архозавров, окаменелые останки представителя которого были найдены в Антарктиде недалеко от Южного полюса.

Как передает Eurek Alert, открытие позволит понять, как именно в древности развивалась жизнь на Южном полюсе. Антарктида не всегда была ледяной пустыней - 250 миллионов лет назад она была покрыта лесами и реками, а температура там редко опускалась ниже нуля.

Это был огромный дом для разнообразной флоры и фауны. Неполный окаменелый скелет представителя того периода времени и отыскали исследователи. Анализ показал, что это был архозавр - рептилия размером с игуану. Она является ранним родственником крокодилов и динозавров.

"Это существо было немного похоже на ящерицу, но эволюционно представляло собой одного из первых членов этой большой группы, - говорит ведущий автор исследования Брэндон Пикук. - Раньше мы думали, что антарктические животные были похожи на тех, которые обитали на юге современной Африки. Ведь когда-то эти материки были соединены. Но теперь мы знаем, что дикая природа Антарктиды была уникальной".

Новый вид получил название Antarctanax shackletoni. Палеонтологи считают, что это был хищник, который охотился на насекомых, а также небольших млекопитающих и земноводных.

Полная версия исследования опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.